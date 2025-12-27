新城頒獎禮2025｜吳文忻感動奪《勁爆我撐新人獎》 爆乳癌病況轉差：胸部流黃色膿

新城勁爆頒獎禮2025，今日（12月27日）下午3時於灣仔會展中心盛大舉行，這場年度音樂盛事將頒發勁爆男女歌手等重要獎項。其中《勁爆我撐新人獎》由現年51歲、現時積極抗癌的前港組季軍吳文忻奪得。

新城頒獎禮2025｜吳文忻多謝鄭秀文

對於現在才奪得新人奬的感覺，吳文忻笑稱，多謝大家不介意這個51歲的新人Auntie，之前完全沒有想過會有這個畫面出現，只因年頭鄭秀文在台上講的一番話令她很感動，所以幻想到吳文忻51歲站在台上當新人的感覺會是怎樣呢，當刻便有推出新歌的一團火，她回想自己入行時，本想着當歌手，但當時的新秀歌唱大賽「執笠」，所以改為參選港姐，並將歌手夢放下。

新城頒獎禮2025｜吳文忻感謝馬浚偉

年頭看到鄭秀文的感言後內心那團火再燃起，但二月吳文忻又入院，那刻情況很差，做歌那團火又熄滅了，出院後一步步康復，她只覺冥冥中是有神的引領，馬浚偉得知她的夢想，便介紹團隊免費為她製作新歌《重生》，因為始終醫療費很昂貴。

新城頒獎禮2025｜吳文忻直認乳癌病況轉差

確診乳癌第四期的吳文忻，被問到是否病況轉差？她說：「對，但算不算是差呢！我正轉藥中，由化療藥轉用鏢靶藥，又接受中藥治療，因腫瘤太大做不到手術，而中藥的反應令胸口會有點刺痛及流出黃色的膿，不過看到流膿反而感到開心，中醫指，這是將積存在體內壞細胞驅出體外，至於有否進展有待稍後驗血才知道。」

