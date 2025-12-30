吳文忻奪《新城勁爆》新人獎後罕動怒 不滿被司儀稱「末期病人」：哽耳 製作公司致歉

吳文忻日前在《新城勁爆頒獎禮2025》中勇奪「勁爆我撐新人」獎項，為她的音樂夢打下強心針。然而，獲獎本應是開心事，但她事後在IG發表長文，坦言心情複雜，更對頒獎禮上司儀以「末期癌症病人」來介紹她感到不滿。

吳文忻因藥物副作用影響情緒

吳文忻在文中透露，獲獎當下心情百感交集，經過一天的沉澱，她剖析了自己的情緒來源。她坦言，近兩星期正受荷爾蒙標靶藥的副作用影響，導致情緒低落，加上另類治療帶來的不適，令她身心俱疲。她寫道：「荷爾蒙藥是會影響情緒，還有正在進行另類治療如放血放膿，加上中藥會令裏面的膿24小時不斷渗出來，當中的不便實在令我甚麼地方也不想去，甚麼也不想做。」

面對身心的煎熬，吳文忻選擇調整心態，積極面對。她表示會將這些痛楚和不便，視為治療過程中的挑戰，並引用自己歌曲《重生》的歌詞「迎戰痛也要快活」，勉勵自己要戰勝負面情緒。

吳文忻無懼「安慰獎」標籤

對於外界可能將這個新人獎視為「安慰獎」，吳文忻坦然面對。她認為，無論是否安慰獎，都肯定了她為夢想付出的努力。她重申，推出歌曲《重生》的初衷，除了圓夢，更希望藉此鼓勵身處低谷和患病的人，讓自己的病痛變得有意義。她感恩大會頒發這個具鼓勵性的獎項，讓更多人有機會聽到這首動人的歌曲。

吳文忻為四期癌症病人發聲

在帖文中，吳文忻最想抒發的，是頒獎禮上司儀對她的介紹。她憶述，當司儀以「末期癌症病人」來介紹她時，令她當下心頭一沉。她強調，自己並非怪責司儀或撰稿人，但她必須為所有四期癌症病人發聲，糾正「末期」這個標籤。

她解釋，「末期」（End Stage）通常指生命已到盡頭，有不可挽回的意味。她認為，當一個四期癌症病人仍在努力作戰，並追尋夢想，希望以生命影響生命時，在數千人面前被稱為「末期病人」，實在非常「哽耳」。

吳文忻表示，經過反思，她發現自己的內在信念還不夠強大，才會被這些言論影響。她決定要發聲，呼籲大眾不要再將四期癌症標籤為「末期」，並強調：「很多四期也可以好番的！」

製作公司致歉認措辭不當

在吳文忻發文後，製作公司（Rising Communcation Centre）發放發出公開聲明，就司儀介紹時的言辭令吳文忻感到不舒服一事，致以最真誠的歉意。聲明中解釋，司儀的原意是希望表揚吳文忻在抗癌路上，仍不忘初心追尋夢想所展現的無比毅力和正能量。他們承認在措辭上有所不當，對吳文忻造成的負面影響深感抱歉，並承諾日後定當更加審慎處理。最後，聲明也祝願吳文忻早日康復，在音樂路上發光發亮。