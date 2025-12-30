2025回顧︱盤點15對離婚藝人  鄭中基余思敏鬧贍養費風波  李明慧豪門婚變 患癌吳文忻雙重打擊

2025年即將結束，於今年中港台及國際娛樂圈有多位圈內人離婚。其中最矚目的是鄭中基再次離婚，他跟45歲的余思敏結束婚姻關係，之後雙方更現身家事法庭。而苟芸慧就與富三代賽車手陸漢洋結束7年婚姻，雙方被指早已分居4年。而吳文忻自去年乳癌復發後今年病情反覆不定，到今年6月更與「南丫島王子」、金融才俊陳劍陵正式離婚。

2025年回顧｜鄭中基二度離婚

現年53歲的鄭中基與45歲的余思敏早在去年傳離婚，去年9月，鄭中基與合作10年的前經理人何慶湘（湘湘）宣布終止合作，稱患有抑鬱以及將到美國接受戒酒療程。及至鄭中基返港，他與余思敏被發現IG互相取消追蹤，余思敏上月生日時又發文表示「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」，及至6月，鄭中基和父親鄭東漢，以及余思敏及其團隊現身家事法庭，確認正式離婚。鄭東漢之後向傳媒確認，鄭中基將月付六位數字贍養費。

2025年回顧｜苟芸慧陸漢洋傳分居4年終離婚

41歲的苟芸慧（苟姑娘）於2018年嫁富三代賽車手陸漢洋，婚後淡出幕前開闊太生活。不過近年多度傳出苟芸慧婚變，並有指於21年起她跟陸漢洋已經分居，有指導火線與生育問題有關。及至今年4月，苟芸慧首次承認將會離婚，並表示手續已搞得差不多，終結7年婚姻。苟芸慧2016年結識陸漢洋，拍拖2年後在上水雙魚河會所舉行婚禮，並在約30名親友見證下完成訂婚儀式，更邀請近二百名圈外及圈外好友出席婚宴。

2025年回顧｜吳文忻與金融才俊離婚

今年一直勇敢抗癌的吳文忻，於新書《因愛重生》中表示已決定跟金融才俊陳劍陵離婚。2011年她跟有「南丫島王子」之稱的陳劍陵結婚並育有長女陳芊彤（Scarlet）和細女陳施辰（Season），但吳文忻就指，經過多年的離離合合，兩人決定「做朋友」。吳文忻之後曾回應離婚：「沒有誰對誰錯！希望大家也不需要作無謂的揣測，有些人做朋友會比做夫妻還好，那就優雅地做回朋友吧！」。早前吳文忻首度談及離婚一事，她表示早於癌症復發前已有離婚念頭，為前夫陳劍陵澄清，指他並沒有離棄病妻。

2025年回顧｜李蘊離婚仔女跟前夫生活

李蘊與金融才俊老公羅章冠今年被被《東周刊》獨家爆婚變，之彼李蘊承認，已與羅章冠離婚2年，離婚時李蘊並沒有向2個子女交代，而現時子女跟隨前夫生活。羅章冠曾於22年指自己「被欺騙、被背叛、被傷害」惹來揣測，而李蘊亦不願多談離婚原因，只表示「每件事發生都係有佢嘅原因」，並表示「以前嘅我可能太衝動」。

2025年回顧｜李明慧結束豪門婚姻鬧上法庭

前香港小姐亞軍李明慧今年結束22年婚姻，並與商人老公陳燿陽對簿公堂。李明慧指，對方婚後性情大變變得佔有慾強，提出各種無理要求。即使在李明慧懷孕期間，只要稍有不滿，便會對她破口大罵。李明慧於2007年誕下一對龍鳳胎，兒子在18個月大時確診患上自閉症，在兒子成長的過程中，李明慧表示自己獨力承擔起照顧的責任，李明慧亦表示在婚姻中承受著巨大的精神虐待和言語暴力，終於最後離婚，雙方更於法庭見。

2025年回顧｜李亞鵬再度離婚

54歲的王菲前夫李亞鵬跟二婚老婆海哈金喜，今年10月在社交賬號上官宣離婚，婚姻僅維持了3年就結束。李亞鵬和海哈金喜指離婚後本來只想各自生活，未有考慮公開，但因太多人詢問他們的近況，故此公布離婚消息。二人3歲的女兒會跟隨媽媽生活，由兩人共同撫養。李亞鵬近年一直孭住巨債，海哈金喜數月前曾表示要努力幫老公還債，不料事隔數月雙方就正式宣布離婚。

2025年回顧｜胡家惠再婚3年離婚收場

2002年香港小姐季軍胡家惠於11月尾宣布，與第二任丈夫Manfred Lau離婚，結束了3年的婚姻。她表示雖然情緒低落，但慶幸躁鬱症沒有因此復發，並將與兩個女兒攜手展開人生新篇章。胡家惠曾與商人邱仲平結婚並育有兩名女兒，但懷小女兒期間卻遇上前夫不忠，最終18年離婚。胡家惠翌年迎來第二春，並於22年跟Manfred Lau宣布再婚。她曾盛讚Manfred Lau的為人，對她及一對女兒都極佳，但最後仍不幸離婚。

2025年回顧｜陳曉、陳妍希夢幻婚姻破碎

陳曉、陳妍希今年2月宣布離婚，二人同發文「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長」，結束8年半的婚姻。離婚消息曝光後，二人去年已傳出分居。陳妍希與陳曉誕下兒子小星星後，兩人曾有意生第二胎陪小星星，但卻一直未有成事，陳妍希更表示這種事強求不來。有傳陳曉願淨身出戶，但於8年半的婚姻中，陳曉勁賺3億人民幣，估計陳妍希可分對方一半身家。

2025年回顧｜名媛嚴紀雯離婚

陳浚霆前女友嚴紀雯，於今年8月透露已跟家族經營建材生意的富家子蔡曾濠離婚，並已辦妥離婚手續。她表示雙方是和平分手，但拒透露詳情，希望外界留些空間給她與前夫，而她與前夫仍保持好友關係。嚴紀雯是仁濟醫院前主席嚴玉麟的女兒，被封亞洲十大名媛之一。

2025年回顧｜黃子佼惹官非同時爆「分」訊

53歲台灣著名知名主持人黃子佼兩年前爆出10年前性騷擾網紅，之後又捲入「創意私房」論壇，付費下載大量未成年少女性影像，案件轟動中港台。黃子佼今年與孟耿如正式離婚，五年婚姻劃下句號，女兒「黃玉米」的扶養權由孟耿如取得，黃子佼負擔撫養費。他在聲明中再度提及失去家庭的痛，也承諾未來會「時刻警惕、讓自己成為更好的人」。

2025年回顧｜林一峰突然自爆離婚

49歲的林一峰近年長居外地，今年7月回港接受訪問，指自己已婚兼且已經離婚半年。林一峰在訪問中表示自己已婚，而且已離婚半年，更笑言「我唔鍾意人㗎啦」，至於離婚原因他則避而不談，只表示自己「淨身出戶」。

2025年回顧｜駱振偉與丹麥妻和平離婚

ViuTV藝人駱振偉是新秀出身，他今年與丹麥籍飛機師妻子Katrine一起拍片宣布離婚，二人和平分手，結束5年婚姻。二人於Katrine家鄉丹麥舉行婚禮，婚後非常恩愛，不料婚姻卻走到盡頭。駱振偉表示：「我哋決定咗會分開了，以後就用屋企人的身份去相處。」更指他們已經向前走，仍然做到朋友，更常為對方打氣，並指「我們為彼此感到驕傲」。駱振偉指離婚不涉及第三者。

2025年回顧｜妮歌潔曼結束19年婚姻

奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）今年10月被爆與歌手Kieth Urban離婚，結束19年婚姻，雙方已分居數月，2人育有17歲女兒Sunday及14歲女兒Faith。妮歌已入紙申請離婚，她以「不可調和的分歧」為理由離婚，而她想繼續成為「未成年子女的主要監護人」，雙方都放棄了任何贍養費和子女育兒費。有傳離婚原因與Keith出軌有關，知情人士指：「所有跡象都表明Keith和另一個年輕女人在一起」。

2025年回顧｜珍妮花洛庇絲、賓艾弗力離婚後仍是焦點

美國影星珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）與男星賓艾弗力（Ben Affleck），在去年8月爆出離婚消息，到今年1月達成了離婚協議，雙方不會分割財產、不用給予對方贍養費。離婚申請到2月得到美國法院認證，2人正式回復單身。據外媒報道指，2人沒有透過律師協助去申請離婚，而是珍妮花洛庇絲直接向法院提出申請，所以雙方亦不需為對方分擔律師費。到10月珍妮花洛庇絲與賓艾弗力於首映禮聚首，雙方相談甚歡，賓艾弗力甚至不時趨前去跟珍妮花洛庇絲咬耳仔。合照時，賓艾弗力亦不避嫌地攬着珍妮花洛庇絲的腰。

2025年回顧｜楊奇煜言言結束5年婚姻

楊奇煜（小煜）從棒棒堂出道，2020年跟護理師老婆言言結婚，到2025年尾無警宣布離婚。小煜指跟言言早在9月時已得出和平離婚的決定，強調「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福」。他表示關係雖然改變了，但對家人的愛沒有改變，未來會一起以共同扶養的方式陪著家人長大，「讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走」。

