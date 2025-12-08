Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

棒棒堂小煜無預警宣布9月已離婚　兩子將與前妻共同撫養陪伴成長

更新時間：14:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-08 HKT

楊奇煜（小煜）從棒棒堂出道，2020年跟護理師老婆言言結婚，原本幸福的婚姻，小煜今日（8日）卻無預警在社群宣布，跟言言早在9月的時候，就和平離婚，強調：「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。

小煜帶著感謝也帶著祝福

小煜表示和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係：「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福」，他直言關係的形狀雖然改變了，但對家人的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著家人長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，兩人未來也會保持良好溝通維持家人熟悉的溫暖。

小煜透露這段過程讓彼此學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此」也希望外界給予兩人一點空間。 

小煜與護理師言言（李顏言）於9月結束5年婚姻關係，兩人是因為朋友聚會認識，言言本職為護理師。小煜曾透露對言言動心源於她的陪伴。交往期間言言經常陪同小煜探視生病的奶奶，在小煜爺爺住院時也主動幫忙照顧，爺爺奶奶相繼離世的低潮期，言言始終陪在身旁，讓小煜認定她就是對的人。

小煜曾爆老婆離家出走

2020年3月兩人開始在台北同居，4月發現言言懷孕，小煜隨即在7月帶著言言到戶政事務所登記結婚。當時小煜在社群高調放閃，發文寫道「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王」。然而婚後生活並非一帆風順，育兒問題夫妻容易爆發激烈爭執，小煜忙於工作早出晚歸，言言承擔極大壓力，某次吵架後直接離家出走消失一整晚，後來小煜得知言言回娘家房間痛哭，主動道歉才破冰和好。

小煜全文：

一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。
這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。
關係的形狀雖然改變了，但對家人的愛沒有改變，未來我們會一起陪著家人長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持家人熟悉的溫暖。
關係的形狀雖然改變了，但對家人的愛沒有改變，未來我們會一起陪著家人長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持家人熟悉的溫暖。
這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。
接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和家人一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。
由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在家人身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。

