緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶

現年41歲、曾榮獲港姐「最上鏡小姐」的袁嘉敏（Candy），早年憑三級片《鴨王》一脫成名，奠定性感女神地位。近年她一度移民英國，但不久後便宣布回流香港，積極經營個人收費平台，並頻繁到內地登台演出，吸金力強。近日，她的「緋聞舊愛」鍾培生求婚成功成為全城熱話，反觀袁嘉敏則斯人獨憔悴，單身多年仍未覓得如意郎君。今日，袁嘉敏在社交平台晒出於越南富國島度假的數段超性感影片，似乎正為成功「脫單」而加把勁。

袁嘉敏穿細碼比堅尼身材誇張

從袁嘉敏分享的影片可見，她身處富國島一間豪華酒店的房間內，背景是陽光與海灘，景色怡人。她穿上一件細碼的橙紅色比堅尼，盡騷其引以為傲的火辣身材。影片中，袁嘉敏狀態大勇，但比堅尼似乎完全「包唔住」她超洶湧的上圍，豐滿的上圍幾乎要從布料中彈出，畫面十分誇張，令人看得心驚膽跳。

相關閱讀：袁嘉敏談傳戀富三代風波：佢暗戀我多年，早已「落閘」 有24歲小鮮肉追求卻對母子戀卻步

袁嘉敏上圍迫爆Mon充滿壓迫感

在其中一段近距離自拍的影片中，袁嘉敏手持手機，將鏡頭由上而下拍攝，由於上圍太過澎湃，營造出「迫爆Mon」的震撼效果，讓網民看得壓迫感十足。另一段影片則展示了她的全身姿態，只見她轉身回眸一笑，其翹臀堅挺，S型曲線一覽無遺，極度誘惑。

袁嘉敏曾在鍾培生家中作客一年

袁嘉敏的性感影片，不禁讓人聯想起她與城中名人鍾培生的那段轟動緋聞。鍾培生的感情生活向來是網上熱話，當中與袁嘉敏的瓜葛最為爆炸性。2022年4月1日，袁嘉敏突然在網上公開炮轟鍾培生及其父親鍾仁偉，怒斥「在鍾家的一年是一場噩夢」。她自爆曾在鍾家作客一年，期間獲得對方包辦食宿及酒水等大力經濟支持。然而，雙方關係最終破裂，袁嘉敏指控鍾氏父子有「古怪要求」，並怒罵他們是「人渣」，事件隨即引發全城熱議。

鍾培生否認包養袁嘉敏

其後，鍾培生回應稱兩人僅為朋友關係，只見過數次面，承認曾提供經濟支持，但因「性格不合」已停止見面，並否認包養一說。鍾培生更反指袁嘉敏一直私信他，「直至去年（2021年）年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助」，他因此採取冷處理，並與袁嘉敏斷絕一切來往。

相關閱讀：《鴨王》女主角袁嘉敏真空上陣 超誇張上圍「迫爆Mon」撐爆低胸裙 狂派福利反擊發福批評