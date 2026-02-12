Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《鴨王》女主角袁嘉敏真空上陣  超誇張上圍「迫爆Mon」撐爆低胸裙  狂派福利反擊發福批評

影視圈
更新時間：20:30 2026-02-12 HKT
發佈時間：20:30 2026-02-12 HKT

現年41歲、曾榮獲港姐「最上鏡小姐」的袁嘉敏（Candy），早年曾拍三級片《鴨王》一脫成名，近年她一度移民英國，但之後宣布回流香港，近期不僅經營收費平台，更頻繁到內地登台演出。早前她登台的影片引來身材發福的批評，指她身形走樣，袁嘉敏近日進行大反擊，於IG限時動態中連環上載多張性感照片，力證自己依然處於巔峰狀態。

袁嘉敏誇張上圍迫爆Mon

從照片中可見，袁嘉敏的顏值依然在線，絕對保養得宜。為了有力地回擊外界的批評，她穿上兩套火辣戰衣，極度誘人。第一套是鮮紅色的吊帶低胸長裙，設計極為大膽。在豪華浴室的鏡子前，袁嘉敏自信地自拍，超低胸剪裁令她的超誇張豐滿上圍一覽無遺。其中一張照片，她更以「上帝視角」近鏡拍攝，誇張的上圍佔據了半個畫面，視覺效果震撼，完美呈現「迫爆Mon」的感覺。而裙子的背後更是風光無限，大露背設計加上疑似真空上陣，讓她的白滑玉背盡現眼前，散發著成熟女性的致命魅力。

相關閱讀：前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪

袁嘉敏疑真空上陣

除了火紅戰衣，袁嘉敏亦分享了另一套黑色喱士戰衣的影片。這條黑色吊帶裙綴滿閃亮亮片，胸前飾有精緻的喱士花邊，同樣的低胸設計繼續讓她引以為傲的澎湃身材震撼呈現。在側身角度下，可見她腰肢依然纖細，完全沒有傳聞中的發福跡象。

相關閱讀：前TVB移英失敗小花出「胸」不利？夜店唱歌魔音嚇窒創低點 低胸造型遭網民狠批：條裙好慘

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
3小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
5小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT