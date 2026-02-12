《鴨王》女主角袁嘉敏真空上陣  超誇張上圍「迫爆Mon」撐爆低胸裙  狂派福利反擊發福批評

現年41歲、曾榮獲港姐「最上鏡小姐」的袁嘉敏（Candy），早年曾拍三級片《鴨王》一脫成名，近年她一度移民英國，但之後宣布回流香港，近期不僅經營收費平台，更頻繁到內地登台演出。早前她登台的影片引來身材發福的批評，指她身形走樣，袁嘉敏近日進行大反擊，於IG限時動態中連環上載多張性感照片，力證自己依然處於巔峰狀態。

袁嘉敏誇張上圍迫爆Mon

從照片中可見，袁嘉敏的顏值依然在線，絕對保養得宜。為了有力地回擊外界的批評，她穿上兩套火辣戰衣，極度誘人。第一套是鮮紅色的吊帶低胸長裙，設計極為大膽。在豪華浴室的鏡子前，袁嘉敏自信地自拍，超低胸剪裁令她的超誇張豐滿上圍一覽無遺。其中一張照片，她更以「上帝視角」近鏡拍攝，誇張的上圍佔據了半個畫面，視覺效果震撼，完美呈現「迫爆Mon」的感覺。而裙子的背後更是風光無限，大露背設計加上疑似真空上陣，讓她的白滑玉背盡現眼前，散發著成熟女性的致命魅力。

袁嘉敏疑真空上陣

除了火紅戰衣，袁嘉敏亦分享了另一套黑色喱士戰衣的影片。這條黑色吊帶裙綴滿閃亮亮片，胸前飾有精緻的喱士花邊，同樣的低胸設計繼續讓她引以為傲的澎湃身材震撼呈現。在側身角度下，可見她腰肢依然纖細，完全沒有傳聞中的發福跡象。

