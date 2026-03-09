周秀娜遭李家誠控告後首露面  跟一男星飛日本散心親密黐到實  結緣5年患難見真情？

現年40歲的女星周秀娜（Chrissie），上月被富商李家誠入稟高等法院，控告其與多個YouTube頻道及Google LLC涉及誹謗及騷擾，李家誠一方更強調與周秀娜素不相識，絕無任何關係。周秀娜在被正式控告後，除發聲明外便一直未有公開露面。她近日終於首次曝光，原來是飛到了日本滑雪散心，期間更與一男星「黐到實」，心情似乎絲毫未受官司影響。

周秀娜現身日本心情超靚

男星李健宏（KB/Kevin Boy）近日分享滑雪照片，見到久未露面的周秀娜身穿滑雪裝束，雖然身處冰天雪地，但仍化上精緻妝容，顯得氣色極佳，顏值一流非常吸引。雖然官司纏身，但周秀娜看來心情不俗，在其中一張與KB的合照中，她被對方搭著膊頭，兩人親密地頭貼頭，周秀娜更罕有地對著鏡頭單眼賣萌，展現出可愛如少女的一面，完全未見任何愁容，似乎已將官司的煩惱暫時拋諸腦後。其實周秀娜和KB已結緣多年，周秀娜5年前就曾跟對方學Wakesurf，至此之後結成好友。而今次隨KB到二世古滑雪的，還有MIRROR成員王智德（Alton）及邱士縉（Stanley），以及林家熙（Locker）等。

周秀娜發聲明感覺委屈

事實上，周秀娜在被正式控告後，曾在其個人Instagram上發表聲明，對於李家誠先生的提告及相關聲明「感到意外及委屈」，並強調「本人從未表示、暗示或引導任何人相信本人與李先生存在任何形式的關係」，同時對指控她藉此博取宣傳的說法深感委屈。如今案件已進入司法程序，周秀娜選擇遠赴日本充電，相信是想在風波中尋找片刻的寧靜。

