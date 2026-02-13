Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目

影視圈
更新時間：16:05 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:05 2026-02-13 HKT

周秀娜（Chrissie）近日被富商李家誠入稟控告，指她與5個YouTube頻道及Google LLC誹謗及騷擾，李家誠強調不認識周秀娜並絕無任何關係。周秀娜初出道時有「翻版樂基兒」之稱，自2008年出道以來，憑藉性感形象與敢作敢為的作風，迅速在娛樂圈嶄露頭角。約10年前，周秀娜由𡃁模轉型成為演員，更曾入圍金像獎影后。

周秀娜憑性感形象爆紅

周秀娜1985年在潮州出生，10歲時移居香港。2005年於動漫節模特競選中獲亞軍後入行，初期僅在電影中擔任特約演員。2009年是她事業的轉捩點，憑藉首本寫真集《Kissy Chrissie Saipan》大晒豐滿上圍而一炮而紅，書中疑似走光的照片為她帶來「露暈娜」的稱號，加上她被傳隆胸、時常為宣傳擺意淫姿勢等是非引爆全城話題。其後數年，她人氣高企，代言、行騷不斷，成為當時最炙手可熱的𡃁模之一。

相關閱讀：李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係

周秀娜「封胸」積極轉型

為擺脫既定形象，周秀娜積極轉型。雖然初參演電影時，仍要靠性感打扮做招徠，但近年她已「封胸」，希望大家專注她的演技。2013年，她參演周星馳電影《西遊·降魔篇》，成功打開內地市場。轉型同時，周秀娜身材引起大眾極大關注，事關近年她上圍大縮水，即惹來「拆彈」傳言。

相關閱讀：周秀娜首回應被包懷孕傳聞！罕談與男方關係 自揭2X歲恨生仔兼獲求婚

周秀娜與前經理人反面對簿公堂

2018年，正值周秀娜入行十週年，她與合作近7年的經理人公司爆發合約糾紛，更鬧上法庭。周秀娜入稟高等法院，指控公司拖欠約355萬港元酬金，並要求解約。她受訪時坦言，打官司是迫不得已，形容其為一場痛苦的「成人禮」，並表示：「你唔出聲，所以人哋覺得可以繼續蝦你」。她曾受訪表示，這場官司讓她見識到人性的複雜，也促使她成長。

周秀娜加盟古天樂公司

經歷事業低谷後，周秀娜並未被打倒。她在港產片《29+1》及《馬達·蓮娜》等演技亦得到金像獎評審團賞識，曾獲得金像獎「最佳女主角」提名。而她與前經理人的官司於2020年庭外和解，周秀娜同年自組工作室，後簽約古天樂旗下公司天高娛樂，決心在影壇再衝刺。

相關閱讀：周秀娜晒三點式泳裝玉背青筋盡現 近年多次被指暴瘦網民憂心健康

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前