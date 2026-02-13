李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目

周秀娜（Chrissie）近日被富商李家誠入稟控告，指她與5個YouTube頻道及Google LLC誹謗及騷擾，李家誠強調不認識周秀娜並絕無任何關係。周秀娜初出道時有「翻版樂基兒」之稱，自2008年出道以來，憑藉性感形象與敢作敢為的作風，迅速在娛樂圈嶄露頭角。約10年前，周秀娜由𡃁模轉型成為演員，更曾入圍金像獎影后。

周秀娜憑性感形象爆紅

周秀娜1985年在潮州出生，10歲時移居香港。2005年於動漫節模特競選中獲亞軍後入行，初期僅在電影中擔任特約演員。2009年是她事業的轉捩點，憑藉首本寫真集《Kissy Chrissie Saipan》大晒豐滿上圍而一炮而紅，書中疑似走光的照片為她帶來「露暈娜」的稱號，加上她被傳隆胸、時常為宣傳擺意淫姿勢等是非引爆全城話題。其後數年，她人氣高企，代言、行騷不斷，成為當時最炙手可熱的𡃁模之一。

周秀娜「封胸」積極轉型

為擺脫既定形象，周秀娜積極轉型。雖然初參演電影時，仍要靠性感打扮做招徠，但近年她已「封胸」，希望大家專注她的演技。2013年，她參演周星馳電影《西遊·降魔篇》，成功打開內地市場。轉型同時，周秀娜身材引起大眾極大關注，事關近年她上圍大縮水，即惹來「拆彈」傳言。

周秀娜與前經理人反面對簿公堂

2018年，正值周秀娜入行十週年，她與合作近7年的經理人公司爆發合約糾紛，更鬧上法庭。周秀娜入稟高等法院，指控公司拖欠約355萬港元酬金，並要求解約。她受訪時坦言，打官司是迫不得已，形容其為一場痛苦的「成人禮」，並表示：「你唔出聲，所以人哋覺得可以繼續蝦你」。她曾受訪表示，這場官司讓她見識到人性的複雜，也促使她成長。

周秀娜加盟古天樂公司

經歷事業低谷後，周秀娜並未被打倒。她在港產片《29+1》及《馬達·蓮娜》等演技亦得到金像獎評審團賞識，曾獲得金像獎「最佳女主角」提名。而她與前經理人的官司於2020年庭外和解，周秀娜同年自組工作室，後簽約古天樂旗下公司天高娛樂，決心在影壇再衝刺。

