Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係

社會
更新時間：14:04 2026-02-13 HKT
發佈時間：14:04 2026-02-13 HKT

商人李家誠今天採取法律行動，入稟香港高等法院向藝人周秀娜、5 個 YouTube 頻道及 Google LLC （統稱「被告人」）作出提告。李家誠以個人名義發聲明指，李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾，因她引發虛假傳聞，並強調絕不認識周秀娜小姐，亦與她絕無任何關係。同時，李家誠控告5個 YouTube 頻道及 Google LLC 誹謗及騷擾，望停止不可助長的網絡欺凌文化。他表示，是次採取法律行動，以釐清事實及保護個人及家族名譽。

李家誠質疑周秀娜是策劃及引發失實傳聞源頭

李家誠指，對於多年來有關他與周秀娜之虛假傳聞及失實討論，他有理由相信周秀娜是策劃及引發整個失實傳聞的源頭，而她散播失實傳聞的自私動機為藉此增加個人曝光及宣傳其電影作品。李家誠鄭重聲明，他與周秀娜小姐絕無任何關係，李先生從來不認識周秀娜，亦沒有任何企圖或意圖認識她。

李家誠有理由相信，相關討論源於 2016 年周秀娜在宣傳她主演電影期間的惡意行為，引發大量媒體以「搭上已婚超級富二代」等字眼標題，虛構新聞炒作，導致公眾產生誤會，認為李先生和周秀娜有特別關係，藉此為其個人利益吸引傳媒關注。李家誠亦於2016年就此發出律師信警告周秀娜。

李家誠與太太徐子淇。
李家誠與太太徐子淇。

部分視頻涉及李家誠太太和父母 「超出合理界線忍無可忍」

聲明指，過去接近10年，無論在內地、香港甚至其他華人地區的主流媒體、社交媒體及YouTube 平台，繼續出現大量失實、揑造及無中生有的文字或視頻，明示（包括提及李先生名字、刊登其或／及其家人相片等）和暗示該位富二代就是李家誠，部分內容更不負責任地將無關的女性牽扯入這些毫無根據的謠言之中，這對李家誠構成騷擾及誹謗，亦令他感到被侮辱。

聲明續指，更甚的是，在2025年6月，周秀娜在宣傳其新電影作品期間，接受某個YouTube頻道訪問時，預先溝通要談論她被包養的傳聞，「她的言論又再一次引發網絡上揑造李先生與周秀娜小姐虛構關係的大量討論及視頻。儘管李先生及其家人正在面對失去父親李兆基博士的悲痛，周秀娜小姐自私地為了達到其個人宣傳目的，明知他們正處於這個艱難時刻，仍然選擇重提虛構傳聞，令他們又一次要面對這些誇張失實、不合法、不合理及不負責任的網絡欺凌，猶如在李先生及其家人的傷口上灑鹽。」 其中一些視頻內容涉及李家誠太太及父母，甚至捏造從未發生的情景，令人誤以為李家誠家人曾經牽涉刑事罪行，這加重他們面對失去至親的傷痛。

因此，李家誠認為事情已超出合理界線，並已達至合理人士包括李先生忍無可忍的地步，為了保護個人、家人及家族名譽，以及釐清事實，所以有必要向周秀娜採取法律行動。

事件纏擾近10年 「沉默反令別有用心者變本加厲」

聲明提到，近年李家誠曾經透過律師多次要求 Google LLC 移除 YouTube 平台有關誹謗李先生的失實文字或視頻，但 Google LLC 並沒有作出任何行動。為阻止謠言繼續發酵，李家誠在別無其他切實可行的選擇下，決定現有必要向相關 YouTube 頻道，以及容許內容發放的平台 Google LLC 採取法律行動，以釐清事實及制止網絡欺凌行為。

聲明指，整個事件已纏擾近10年，李家誠從來沒有入稟控告任何人，或沒有公開回應失實報導，是本著「清者自清」、 「息事寧人」的態度面對，亦不希望事件發酵。然而，他的沉默反令別有用心者變本加厲，一次又一次利用失實言論，博取曝光和網上流量，「此等事件不但嚴重誹謗李先生本人，更為其家人帶來沉重壓力，及影響了家族在社會上的聲譽。」

另外，該等 YouTube 頻道在網上平台散播虛假資訊、加上 Google LLC 繼續任由一些內容失實，包括把 AI 生成虛假視頻推送給大眾的行為出現，絕對是不可助長的網絡欺凌文化，只會為社會及下一代造成負面影響。因此，李家誠認為必須對周秀娜、相關 YouTube 頻道及Google LLC 的惡意及不負責採取法律行動，以討回公道，及以正視聽。

聲明最後指，李家誠將合理合法地主動行使他的法律權利，維護其合理權益。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前