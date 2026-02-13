李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜

商人李家誠今天（2月13日）入稟香港高等法院，控告周秀娜、5個YouTube頻道及 Google LLC誹謗及騷擾。李家誠指控周秀娜引發虛假傳聞，並強調絕不認識對方，雙方亦無任何關係。周秀娜入行多年是非不斷，雖然近年轉型成為實力派演員，更曾提名金像獎影后，但作品都不及緋聞受外界關注，被質疑長年靠緋聞維持人氣。

周秀娜多年來堅稱單身卻緋聞不斷

周秀娜於2009年憑藉處女寫真《Kissy Chrissie》一炮而紅。當時她承認與髮型師男友陳偉成拍拖，可惜男方緋聞不斷，兩人最終在2013年因陳偉成出軌而分手，結束6年情。雖然周秀娜此後多年堅稱單身，但為了維持人氣，先後與已婚電影監製黃永峰、藝人余德丞、黃宗澤、羅志祥（小豬）與及兩名圈外型男傳出緋聞，周秀娜連曼聯球星里奧費迪南（Rio Ferdinand）和韓星金鐘國都扯上關係。

周秀娜出道多年屬話題女王

周秀娜出道多年，素有「話題女王」之稱。初出道時，她因推出寫真被指刻意「走光」博出位，加上其性感身形，每次現身均成為焦點，更一度被封為「宅男女神」，掀起一股「周秀娜現象」，成為「𡃁模界神話」，並曾獲邀到大學演講。深明花無百日紅的道理，周秀娜走紅後決定轉型，從昔日的「性感𡃁模」蛻變為「緋聞女王」。入行多年，周秀娜唯一公開承認的男友是髮型師陳偉成。兩人交往6年，至2013年，有傳聞指周秀娜在海外工作期間，發現陳偉成帶模特兒羅彩玲（Vivian）回家，最終令她決心分手。然而，周秀娜對外宣稱的分手原因是雙方缺乏溝通。

周秀娜高調晒與費迪南關係

周秀娜在2013年被指暗撻曼聯球星里奧費迪南（Rio Ferdinand），曾收到費迪南送來的5號鴨舌帽後，即戴上拍照並貼上微博晒命，甚至高調留言致謝，「中招」的里奧費迪南更開出「包起」周秀娜條件，包機票、酒店、入場券以及薯條，邀請女神到英國睇波，周秀娜其後高調受訪晒命稱溝通未有隔膜：「佢話會請我食薯條，順便谷肥我，我冇特別送返啲咩，之前我出寫真、紀念品啲嘢，有咩都寄畀佢。」

周秀娜自爆與金鐘國了解中

為了保持人氣，周秀娜在2013年與韓星金鐘國在香港一同出席活動。當時周秀娜以性感裝束現身，更自爆說對方邀請她上《Running Man》，還說不介意對方粉絲吃醋，兩人在了解當中。不過金鐘國後來的訪問中正式澄清，表示兩人只有一面之緣，彼此並不熟悉。他補充說，雖然周秀娜很漂亮，但他擇偶更重視人品，而當時兩人僅見過一次，根本無法深入了解對方，周秀娜只稱將傳聞視作工作期間的一段小花絮。

周秀娜曾與余德丞傳姊弟戀

2019年，周秀娜曾與余德丞爆出「姊弟戀」。當時兩人被拍到一同看電影及演唱會，余德丞更被指接送周秀娜回家。其後，周秀娜親自澄清，指自己一直視余德丞為弟弟及好鄰居，並讚賞他懂得照顧人，而所謂的「同居」傳聞，僅因二人住在同一棟大廈。余德丞亦解釋，他是透過造型師馬天佑（Mayao）認識周秀娜，兩人只是鄰居。

此外，周秀娜也曾與已婚電影監製黃永峰傳出緋聞。據指，黃永峰連續開拍電影《熱浪球愛戰》和《爆3俏嬌娃》，均由周秀娜擔綱主角，藉此「近水樓台」，兩人更不時被拍到私下約會。周秀娜與黃宗澤也因合作拍攝劇集《戰毒》、《非凡三俠》和《叠影狙擊》而傳出緋聞。

周秀娜曾捲入羅志祥醜聞

2020年，羅志祥（小豬）與周揚青分手，周揚青以「毀滅式分手信」揭露羅志祥混亂的私生活，以及與旗下藝人愷樂（蝴蝶姐姐）的不正當關係。隨後，有傳聞指羅志祥在拍攝電影《西遊·降魔篇》時，與周秀娜發展出「不正當男女關係」。當時有傳羅志祥在香港舉辦演唱會，周秀娜曾現身記者會支持，其後更有指兩人曾在酒店密會兩小時。對此，周秀娜公開回應，稱當時只是到酒店找朋友，並不知道羅志祥的住處。

緋聞纏身的周秀娜，在2022年被拍到與一名圈外男子親密選購內衣，舉止曖昧。至2024年初，她再被拍到與一名身高約六呎的男子在海外滑雪，被形容為「走出10年情傷」。