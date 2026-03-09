前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」

51歲前TVB男星鄧健泓（Patrick）與太太石詠莉（Sukie）移民加拿大3年多，近年積極經營YouTube頻道「The Pat's Trick Channel 鄧健泓 石詠莉」，與粉絲分享加國生活點滴。早前，他們與同在加拿大的前輩李婉華合作舉辦的演唱會大獲成功，吸引不少當地人及華僑支持。日前，鄧健泓與太太在YouTube直播，大方分享騷後趣聞，鄧健泓更即場爆料，重演愛妻石詠莉被「小鮮肉」熱情追求實錄！

石詠莉於老公面前被搭訕

直播中，鄧健泓眉飛色舞地憶述，演唱會結束後，他們一行人返回酒店，準備搭電梯回房。當時電梯裡除了他們夫婦和李婉華外，還有一位看來略帶醉意的年輕帥氣男士。鄧健泓形容對方是「幾靚仔」的年輕人，可能是加拿大人。

在電梯內，該名男士未能出示房卡，更說不出自己住哪一層，只尷尬地笑笑回應他們的問題，更疑似有幾分醉意。他突然衝到石詠莉面前，興奮地問：「等等！你是不是台上的那個女生？」接著便拿出手機，直接問：「你有沒有Instagram？」面對突如其來的熱情攻勢，石詠莉當下有點反應不過來，但還是禮貌地告知對方自己的IG帳號。

鄧健泓愛妻心切霸氣KO情敵

目睹全程的鄧健泓，「護妻雷達」立刻響起。眼見氣氛變得微妙，石詠莉隨即指著身旁的鄧健泓，向該名男士介紹：「He is my husband.（他是我老公。）」男士聞言，臉上露出極度震驚的表情，驚呼：「What？！（甚麼？！）」原本熱情的態度瞬間冷卻，變得不知所措。鄧健泓見狀，更幽默地追問：「Do you want my Instagram as well?（你也要我的IG嗎？）」讓對方尷尬得只能搖頭。石詠莉表示，該男士可能沒有預想到她的真實年齡已經39歲。

事後，他們對這段小插曲感到哭笑不得，石詠莉笑言當下其實未意識到對方意圖，只覺得有點奇怪，後來才感受到老公的「殺氣」。整個過程相當有趣，也足見鄧健泓愛妻心切，巧妙地化解了太太的尷尬處境。

