Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」

影視圈
更新時間：09:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-09 HKT

51歲前TVB男星鄧健泓（Patrick）與太太石詠莉（Sukie）移民加拿大3年多，近年積極經營YouTube頻道「The Pat's Trick Channel 鄧健泓 石詠莉」，與粉絲分享加國生活點滴。早前，他們與同在加拿大的前輩李婉華合作舉辦的演唱會大獲成功，吸引不少當地人及華僑支持。日前，鄧健泓與太太在YouTube直播，大方分享騷後趣聞，鄧健泓更即場爆料，重演愛妻石詠莉被「小鮮肉」熱情追求實錄！

石詠莉於老公面前被搭訕

直播中，鄧健泓眉飛色舞地憶述，演唱會結束後，他們一行人返回酒店，準備搭電梯回房。當時電梯裡除了他們夫婦和李婉華外，還有一位看來略帶醉意的年輕帥氣男士。鄧健泓形容對方是「幾靚仔」的年輕人，可能是加拿大人。

在電梯內，該名男士未能出示房卡，更說不出自己住哪一層，只尷尬地笑笑回應他們的問題，更疑似有幾分醉意。他突然衝到石詠莉面前，興奮地問：「等等！你是不是台上的那個女生？」接著便拿出手機，直接問：「你有沒有Instagram？」面對突如其來的熱情攻勢，石詠莉當下有點反應不過來，但還是禮貌地告知對方自己的IG帳號。

相關閱讀：李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀

鄧健泓愛妻心切霸氣KO情敵

目睹全程的鄧健泓，「護妻雷達」立刻響起。眼見氣氛變得微妙，石詠莉隨即指著身旁的鄧健泓，向該名男士介紹：「He is my husband.（他是我老公。）」男士聞言，臉上露出極度震驚的表情，驚呼：「What？！（甚麼？！）」原本熱情的態度瞬間冷卻，變得不知所措。鄧健泓見狀，更幽默地追問：「Do you want my Instagram as well?（你也要我的IG嗎？）」讓對方尷尬得只能搖頭。石詠莉表示，該男士可能沒有預想到她的真實年齡已經39歲。

事後，他們對這段小插曲感到哭笑不得，石詠莉笑言當下其實未意識到對方意圖，只覺得有點奇怪，後來才感受到老公的「殺氣」。整個過程相當有趣，也足見鄧健泓愛妻心切，巧妙地化解了太太的尷尬處境。

相關閱讀：49歲簡慕華婚後移民加拿大近況曝光 美貌更勝從前 曾傳戀金牌監製成御用演員

李婉華怒轟加拿大政府又想加稅？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者。中新社
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
15小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
17小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
《中年好聲音2》選手北上搵食 模仿蔡淇俊帶貨失敗 淪落到食蟲增點擊：蜈蚣腳鉤損嘴唇
《中年好聲音2》選手北上搵食 模仿蔡淇俊帶貨失敗 淪落到食蟲增點擊：蜈蚣腳鉤損嘴唇
影視圈
11小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
20小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
專家會議選出哈梅內伊之子穆傑塔巴接任最高領袖。路透社
伊朗局勢｜專家會議選出哈梅內伊之子穆傑塔巴接任最高領袖
即時國際
4小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜特朗普稱未經美方批准伊朗領袖「不會長久」 會適時決定結束軍事行動｜持續更新
即時國際
3小時前