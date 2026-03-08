陳婉衡結婚丨前TVB咪神穿褂皇嫁得豪 進場換超低胸透視婚紗 兩位離巢小花做姊妹

現年35歲的前TVB咪神陳婉衡（Alycia、現名陳沛汶），今日與圈外男友結婚，於酒店舉行婚禮，並延開14席，不少圈中人到賀，場面熱鬧。陳婉衡婚禮由好友王鎮泉擔任司儀，好姊妹簡淑兒、朱智賢及曾一同出演《多功能老婆》的模特兒蔡佩賢（Lala）等組成星級姊妹團。姊妹團穿上統一樣式的香檳金色長裙，優雅地陪伴在新娘身邊，見證好友的幸福時刻。

褂皇配巨型龍鳳鈪盡顯氣派

陳婉衡發布美照，除了進場後換上的超低胸透視婚紗搶鏡，較早前接新娘時的一身華麗中式造型亦極盡豪氣！從照片中可見，新娘陳婉衡戴上份量十足的巨型龍鳳鈪，胸前更掛上大型金花鏈配金豬牌，金光閃閃，貴氣十足。除了耀眼的金器，陳婉衡身上穿的「粉鑽金鳳彩尾褂皇」亦大有來頭。這套頂級裙褂採用了修身剪裁，完美勾勒出她的高挑身形與優雅曲線。而新郎則穿上繡有騰龍祥雲圖騰的酒紅真絲馬褂，與新娘的鳳褂湊成「龍鳳配」，氣度非凡，寓意百年好合，鴻運當頭。

陳婉衡去年離巢轉型做KOL

陳婉衡六歲時隨家人移民加拿大，曾參選《2011年溫哥華華裔小姐競選》。翌年，她回流香港參選香港小姐，雖最終落選，但仍憑藉「翻版泳兒」的稱號及豐滿身材獲得關注，並成功簽約TVB入行。

入行初期，陳婉衡於無綫娛樂新聞台擔任主播，其後在《3日2夜》、《Go! Yama Girl》等旅遊節目中，憑著出眾的魔鬼身材成功吸引網民目光。儘管拍過不少劇集，但大多為客串性質，近年發展未算理想。陳婉衡去年亦在社交平台感性發文，其後證實已約滿離巢。去年5月，陳婉衡突然宣布婚訊，經過十個月的籌備，今日終於與圈外男友共諧連理。早在2019年已考獲健身教練牌照的她，曾透露未來將會主力向健身教練及KOL方向發展，未知如今會否「收山」專心做少奶奶。

