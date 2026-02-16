Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前「TVB咪神」陳婉衡過大禮「十全十美」 金器列陣鑽飾堆如山未來外母激讚大方得體

影視圈
更新時間：13:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-16 HKT

已改名「陳沛汶」的35歲前「TVB咪神」陳婉衡（Alycia），自公開結婚消息已9個月，準人妻陳婉衡早在去年底已開始倒數婚期，婚禮定於今年3月舉行。陳婉衡下月出嫁，今日（16日）開心分享過大禮儀式，見到有大量鑽飾金器，風光待嫁。

陳婉衡保密未婚夫

陳婉衡去年趁「520」無預警宣布與圈外神秘男友結婚，大晒在土耳其拍攝的甜蜜婚照。陳婉衡日前完成傳統中式過大禮儀式，見到有八籃大禮籃外，還有鮑參翅肚龍鳳禮餅，一雙大過塊面的心型花膠扒，兩雙極品鰵魚膠，以及嫁囍禮餅兩大盆。

當中最搶鏡的要數「十全十美金器擺滿枱」，陳婉衡與未婚夫面前擺有多三條鑽石頸鏈，還有金豬頸鏈、四條巨型金頸鏈、四對半粗身龍鳳鈪，以及多對金戒指。陳婉衡與未婚夫穿上紅色衫，準新娘子大晒纖腰，同樣吸睛。

陳婉衡認為過大禮是籌備婚禮的其中一項傳統環節，當日未來外母讚未來女婿準備夠傳統外，最重要是做得大方得體。陳婉衡表示過大禮要四出搜羅原以為好麻煩，但透過專人幫忙下，感到方便又容易，而且協助她輕鬆籌備婚宴。

陳婉衡曾選港姐

陳婉衡當年從加拿大回流參加2012年香港小姐，最終三甲落敗，卻因火辣身材在節目《3日2夜》、《Go! Yama Girl》吸納大批粉絲支持。陳婉衡2024年離巢TVB後，轉做健身教練，並於去年5月宣布婚訊，展開人生新一頁。

