前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣

影視圈
更新時間：11:26 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:26 2026-03-08 HKT

35歲前「TVB咪神」陳婉衡（Alycia）離巢TVB後正式投身健身教練行業，更改名為「陳沛汶」展開人生另一頁。陳婉衡自去年5月公布婚訊，婚禮籌備十個月終於結婚，《3日2夜》監製張志明昨晚（7日）在社交平台曝光陳婉衡的婚宴，據知婚宴在五星級酒店舉行，延開14席十分喜慶。

陳婉衡穿性感剪裁婚紗

從照片所見，新娘子陳婉衡的造型一絲不苟，在進場時，陳婉衡穿上一襲設計典雅又不失性感的白色婚紗。婚紗用上喱士，採用一字露肩設計，大晒澎湃上圍，加上背部的透視效果，更突顯陳婉衡的好身材，整體造型高貴迷人。

相關閱讀：前「TVB咪神」陳婉衡過大禮「十全十美」 金器列陣鑽飾堆如山未來外母激讚大方得體

陳婉衡之後換上紅色中式禮服，掛裙的設計時尚，掛頸的入肩剪裁，顯出年輕活力。而陳婉衡身上佩戴份量十足的金器，除頸上的金豬牌項鍊外，還吊住3對「流星錘」龍鳳鈪，加上手上再戴3對龍鳳鈪，一身金光閃閃，貴氣逼人。

相關閱讀：前TVB咪神陳婉衡晒巴黎夜景婚照 婚期倒數三個月 肚凸凸親解「孕味濃」之謎

陳婉衡的好友簡淑兒、朱智賢、《多功能老婆》飾演租客Lala的蔡佩賢等組成姊妹團，同樣十分亮眼，姊妹團穿上統一樣式的香檳金色長裙，優雅地陪伴在新娘身邊，見證好友幸福時刻。

陳婉衡五星級婚宴

陳婉衡的婚宴在中環的五星級酒店舉行，規模雖然不大，目測僅筵開十餘席，但現場氣氛熱烈。張志明在IG分享與新娘子陳婉衡的合照，只簡單留言：「恭喜恭喜」，陳婉衡也有回覆感謝到場：「Thanks for coming」，而朱智賢笑稱：「又嫁女了」，可見與張志明關係友好。

相關閱讀：前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮

