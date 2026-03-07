臥底嬌娃丨零死角邵美琪合照遷就鍾柔美 花絮洩Yumi「怨言」 勞煩前輩關禮傑出手

邵美琪（Maggie）早前相隔7年再參演TVB劇集，於近日熱播的《臥底嬌娃》中凍齡美貌備受關注。她在《臥底嬌娃》中與馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀等新生代演員合作，擦出不少火花。劇中，她飾演「寶儀」鍾柔美（Yumi）的媽媽，並與關禮傑飾演夫妻，三人因拍劇建立好感情，在戲外也互動親密，十足「一家人」。

邵美琪與鍾柔美私下互動曝光

日前，TVB官方YouTube頻道公開了《臥底嬌娃》的拍攝花絮，讓觀眾一窺演員們在鏡頭後的真實互動。片中可見，鍾柔美、邵美琪與關禮傑在拍攝空檔時，三人坐在一起聊天，鍾柔美興奮地拿出手機，與兩位前輩溫馨自拍。

鍾柔美嫌面大勞煩前輩掌鏡

鍾柔美早前因緋聞成為話題人物，受訪時的應對方式也成熱話，被網民提點要學習說話技巧。而花絮影片中，鍾柔美又因衝口而出引起網民關注。鍾柔美趁拍攝空檔，拿著手機與邵美琪、關禮傑自拍，事後卻「投訴」道：「好大塊面呀，轉頭再影。」一旁的「媽媽」邵美琪聽到後，馬上笑著示意身旁的關禮傑幫忙。關禮傑立刻展現「自拍高手」的風範，接過手機並將手臂伸到最長，輕鬆以完美角度為拍下溫馨合照。花絮影片被網民轉發到社交平台討論，有網民表示：「邵美琪零死角唔怕面大，Yumi反而怕怕」、「前輩同你影相唔好咁多『怨言』啦」、「兩位前輩好好脾氣，就晒阿女」、「呢家人太高顏值啦」、「多謝Maggie咁照顧Yumi」等，看來網民都非常關注鍾柔美的言行。

