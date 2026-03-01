鍾柔美「落閘」拒再回應與劉展霆關係 擔心越描越黑無睇網上評論 現場粉絲人數氣勢不及3女主

鍾柔美（Yumi）、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、馬貫東等到觀塘為劇集《臥底嬌娃》宣傳，大批粉絲到場為女主角們打氣，但Yumi粉絲人數較少，不似其他三人的粉絲獲安排入場，氣勢不及其他成員。Yumi繼講大話風波後，再被網民抽絲剝繭下，發現當日回應與緋聞男友劉展霆已「降呢」為朋友的她，當時竟戴住疑對方所送的情人節禮物名貴手鏈，相當諷刺。

Yumi解釋新城團拜非避傳媒

Yumi今日出席活動再度成為焦點，她預告將在這周登場，談到其他人要打戲及性感，她指自己負責唱歌跳舞，以及喊戲。講到與陳瀅著同一套睡衣，效果是否不及對方？她稱未知因拍攝當時沒看回放，有擔心大家反應，希望觀眾會覺得好睇。又指劇中有很多與邵美琪及關禮傑的家人戲份，得到前輩照顧。Yumi又主動表示，日前出席新城團拜活動是為趕往學校上課，而非避傳媒。

Yumi望做好自己重建誠信

談到戴情人節禮物手鏈回應講大話時，Yumi「落閘」表示：「不好意思，私人的事不想再回應，因不想影響到劇集宣傳，也不想我會越描越黑。」談到網民對她的回應有不少評論，她表示已沒再睇網上的說話，畢竟自己控制不到其他人說甚麼，會讀好書、做好自己，問到與劉展霆是否做朋友？有否拍拖？她稱不想再回應。至於網民對Yumi與劉展霆的言行抽絲剝繭，問會否覺得網民太關注她？她表示：「鍾意我的人會留意我多些，多謝大家留意我，但亦不想再回應。」問到如何重建誠信問題？Yumi重申，會做好自己、做好工作給大家看到。至於觀眾稱因她而擺睇？她指已拍成作品，大家可以選擇睇不睇，而她控制不到，希望大家睇到其他人的努力。