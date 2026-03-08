Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾

影視圈
更新時間：09:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-08 HKT

現年61歲的前TVB藝人何英偉，淡出香港娛樂圈多時，並轉行從商，移居內地生活達20年。何英偉因曾與李婉華、劉雅麗在劇集中合作，獲邀現身YouTube頻道節目《我和劉雅麗有個約會Alice Lau》，與李婉華、劉雅麗討論「點解男人年紀大咗，要北上娶老婆？仲要俾自己年紀細幾十年？」引起網民反應兩極意見。

何英偉再婚娶內地嫩妻

何英偉於1986年參加亞視舉辦第一屆《電視先生選舉》比賽入行，轉投TVB後，戀上「銀河十星」之一的前TVB花旦吳詠紅，二人於1995年結婚並育有一女，只是何英偉與吳詠紅最終離婚。何英偉在2011年再婚，與內地妻育有兩子。何英偉在節目中，自揭比內地太太年長21歲，過往曾對年齡問題遮遮掩掩，但後來認為網上可查得到，變得看得開。

何英偉指自己有大概20年在內地工作，沒有機會認識到香港女仔，卻在內地多選擇。何英偉大讚：「我太太唔係要求咁高。」何英偉又稱在香港買樓貴又細，卻在內地可以住大屋，加上太太要求不高，令他感覺好舒服。何英偉提到當時娶現任太太時的情況：「我當時收入唔係咁高，我冇物業，香港、國內冇物業，佢冇要求我（畀）禮金，我覺得有咁著數嘅。」李婉華反問何英偉，會否太太父母的心裡想提出？何英偉澄清不會。

何英偉認為住500呎屈就

何英偉認為雙方並非一定講錢，亦要睇大家夾不夾，可不不以溝通。何英偉對「老夫少妻」認為「食得鹹魚抵得渴」，另一半年紀細便由自己去照顧：「佢冇咁多經驗嘅時候，你要多一倍嘅付出囉。」何英偉認為內地女生會考慮生活是否安穩，對方年差大不是重點：「點解國內女仔會承認大佢幾十年嘅（男人），呢個係錢作怪囉。」

李婉華提出香港的福利好，何英偉卻不同意內地女性為取得香港身份證，而要嫁到香港。何英偉持相反意見：「唔係佢哋第一個選擇，嫁個老闆保障到（生活），但嫁港男保障唔到生活，一個港男搵3、4萬一個月，甚至5、6萬一個月，OK喎！但你點養佢呀？一家人仲要住喺香港。你喺國內搵3萬都得㗎，但香港唔得。」何英偉認為香港住500呎對內地女生來說好屈就。

何英偉兒子香港出世

有網民又提出護照出外方便，何英偉提到：「我喺香港攞到個身份證，喺國內係幾麻煩，我買樓買唔到，我去開戶開唔到，我做好多學校、公共做唔到，佢個System（系統）認唔到回鄉證。」何英偉指內地護照已經普及化，只需要申請簽證便可以出國。

何英偉太太結婚逾10年再取得香港身份證，因為他在內地開公司要用太太的戶籍才較容易，更提到自己到農業銀行開戶被拒，但他在內地有其他銀行戶口。何英偉提到自己訂機票前，如帶兒子便要先為囝囝取得簽證，才可以購買。被問與第二任太太的一對兒子是否在內地出世，何英偉表示：「香港，我小朋友喺香港出世！」李婉華忍不住「哦！」表現「o嘴」，未知是否質疑何英偉言行矛盾。

李婉華被指負面

不少網民大讚何英偉保養得好，不似已年過60歲：「好鍾意睇你哋三個做直播，婉華大迫供，英偉又大方應對，真係好好笑」、「何英偉很爽，越來越喜歡看他」、「英偉勁慘囉，婉華點解咁negative㗎」。另有網民持不同意見：「五萬養唔到家，係你哋要求高」、「呢位先生又話香港身份證麻煩，唔稀罕咁，而自己大陸太太兒子又攞香港身份證，係咪矛盾呢？而開內地銀行戶口又話開唔到，但原來中銀，招商係開到，只係某間開唔到啫，所以佢講嘢真係唔可信」等。

