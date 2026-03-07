視后江美儀失婚9年想拍拖：邊個唔想有個伴？ 唔想孤獨終老 感嘆婚姻複雜已無憧憬

現年54歲的視后江美儀，近日因2014年舊作《名媛望族》深夜重播，憑藉「三姨太」一角意外再度爆紅。近日她在接受梁泰來主持的商台節目《星光背後》訪問時，江美儀除了談及翻紅感想，更談及感情問題，她直言對婚姻已再無憧憬，但強調不會放棄感情，渴望能找到一個伴侶。

江美儀享受戀愛不想再婚

江美儀與吳君如胞弟、前夫吳君祥離婚後，已回復單身九年。談及對未來感情的看法，她坦率地說：「婚姻無憧憬啦！件事太複雜啦，但邊個唔想有個伴？」她解釋，結婚不僅是兩個人的事，更涉及兩個家庭，需要兼顧太多事情。她表示：「既然我已經試過結婚，就試吓啲唔需要結婚啦！九年來真係無人出現過，條件真係無乜所謂，總之唔好孤獨終老。年紀大過我細過我都得，有仔女更好，我好鍾意細蚊仔，最緊要溝通到，三觀一致。」

江美儀憶曾因穿黑絲上陣被罵

事業方面，對於《名媛望族》中「三姨太」一角近來獲得全城熱捧，與當年播出時被全城鬧爆「黑絲儀」、「重口味」的反應形成極端對比，江美儀形容感嘆：「當然記得俾人鬧爆『黑絲儀』，又話我『重口味』教壞細路，幾十歲人仲搞埋啲咁嘅嘢。嬲？當年仲細，睇留言區會有唔開心，亦擔心會影響收視。而家有咁嘅迴響無諗過，亦唔係乜嘢平反，我形容係個好勵志嘅故事，因為你嘅付出，唔知幾時有人留意到你嘅努力，就要時刻唔好鬆懈，演好每一個作品。」

江美儀曾獲影帝鄭則仕嚴厲指導

回顧演藝生涯，江美儀將演技開竅時刻，歸功於初入行時與影帝鄭則仕（Kent哥）合作《肥貓正傳》時的嚴厲指導。她憶述，鄭則仕曾因她不懂遷就機位和燈光而嚴厲責罵，甚至讓她一度躲在車上想哭。但正是這次經歷讓她發奮圖強，最終打醒十二分精神，演技大有進步，並與鄭則仕結下深厚友誼。

2009年轉投TVB後，江美儀於2013年憑《衝上雲宵2》奪得「最佳女配角」，但風光背後也經歷低潮。她自評因「直腸直肚，個樣串串貢」而容易得罪人。在2017年首次擔綱女主角拍攝《親親我好媽》後，因過於緊張，與幕後人員產生摩擦，導致之後數年無戲可拍，只能轉戰綜藝。她坦言，在事業和婚姻的雙重低潮下，情緒一度「爆煲」，幸好在阮兆祥的介紹下接觸宗教，並依靠運動才走出情緒低谷。對於後來能憑《下流上車族》再度翻紅並奪得視后，她則笑言：「唔同層數嘛，明就明，哈。」

