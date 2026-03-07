Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何超雲晒「男友視角」惹火靚相 性感比堅尼展示澎湃身材 放狗曝光新歡真身

影視圈
更新時間：18:30 2026-03-07 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-07 HKT

已故賭王何鴻燊的三房千金何超雲，感情生活一直備受關注。去年8月，她無預警地清空跟任職高級消防隊長的未婚夫Douglas的所有合照，引發分手疑雲。近日何超雲分享一張以「男友視角」拍攝的比堅尼照，澎湃身材獲得網民讚賞，甚為吸睛外，更紛紛猜測拍攝者的身分，而隨後何超雲再在ig限時動態，分享一名男子拖著狗仔的照片，疑是早前跟何超雲甜蜜遊泰的新歡Jony Su，逐步讓男友曝光。

何超雲比堅尼照震撼眼球

何超雲近日正在度假，她分享的最新照片中，先是在泳池邊拍攝的兩杯飲品照，背後是開闊的城市景觀，預告了這是二人世界的旅程。在飲品照片後，何超雲再在ig限時動態，分享以「男友視角」拍攝的靚相，當時何超雲身穿黃色比堅尼，在太陽椅上曬日光浴，展示出她的澎湃身材及平坦小腹。最後一張相片的訊息量最大，一名男子正拖著狗仔，由於未有露出正面，網民紛紛猜測是陪同何超雲遊泰的新歡Jony Su。

相關閱讀：賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？

何超雲陪Jony甜蜜遊泰

疑是何超雲新歡的Jony，早於去年11月，已陪同何超雲出席好友生日會，當時二人表現親暱。至今年1月，何超雲再在限時動態晒出跟Jony到泰國旅行的影片和照片，不僅有親自DIY的朱古力生日蛋糕，還有在樂園玩鸚鵡的開心時刻，二人遊覽當地的夜市，並一起騎旋轉木馬，Jony負責揸機自拍，照片中的何超雲伸手輕輕托著Jony的下巴，讓網民感到二仿如熱戀中的小情侶。 

何超雲去年清空未婚夫照片

回顧何超雲的上一段戀情，她自2022年與消防隊長Douglas的戀情曝光，並火速訂婚後，兩人曾一度愛得高調。然而，這段關係在去年8月戛然而止，何超雲更刪光所有與Douglas的甜蜜回憶，為這段婚事畫上休止符，惹來情變疑雲。

相關閱讀：何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

