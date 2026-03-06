港產雞蛋仔變台灣美食？百萬網紅大J直擊日本台店疑挪用香港文化 道歉被轟無誠意再惹公憤

近日，在日港人、百萬YouTuber 大J（Jason）發布影片「香港雞蛋仔變成『台灣誕生』？！台灣人侵佔挪用香港文化極嚴重」，揭露有台灣人於日本開設的雞蛋仔店，將香港地道小食雞蛋仔宣傳為「台灣誕生」的甜品，引發一場關於文化挪用的激烈爭議。事件曝光後，該店家雖在IG發文道歉，但其後續處理方式仍令香港網民不滿，令風波愈演愈烈。

雞蛋仔突變台灣美食？

早前有香港網民指出有台灣人在日本開設的雞蛋仔專門店，疑似刻意將香港美食雞蛋仔，宣傳成台灣美食，事件主角為在東京開設的一間台灣雞蛋仔連鎖店。大J日前到捲入爭議的店舖拍攝，他在影片中指出，該店在宣傳海報上使用「台灣No.1エッグワッフル」（台灣第一雞蛋仔）等字樣，並在電視節目訪問中標榜為「台灣大人氣雞蛋仔」，疑似刻意誤導日本民眾，將源於香港的雞蛋仔包裝成台灣美食。大J表示，他最初在網上搜尋「雞蛋仔」時，結果顯示大量「Taiwan Waffle」（台灣窩夫）的資訊，已察覺此現象在日本相當普遍。連大J的日籍太太也表示：「在福岡的台灣甜點，在那裡說『台灣Waffle』，這是雞蛋仔，香港發祥的東西，不是嗎？」大J強調，雞蛋仔是50年代起源於香港的民間小食，任何簡單的網絡搜尋都能證實其歷史。對於該台灣店家侵佔香港文化的行為，他感到非常不滿。

其後大J到另一間由日本人開設的雞蛋仔專門店，店外當眼處寫上雞蛋仔起源於香港的介紹，店員也透露老闆因為曾在香港吃過雞蛋仔，因而產生在日本開雞蛋仔專門店的念頭，有趣的是，店員也曾一度以為雞蛋仔是起源於台灣。

涉事雞蛋仔店將問題歸咎於翻譯

事件發酵後，涉事雞蛋仔店於其IG專頁發布道歉聲明，承認在文案中使用「台灣誕生」等字眼，將問題歸咎於「文案審核與日文翻譯的嚴重疏失」，並承諾已將相關海報全數撤下。店家表示，創辦人確曾赴香港學習製作雞蛋仔，對此次爭議深感抱歉，並表示誠心接受各方指正，未來將建立更嚴謹的審核流程。

涉事雞蛋仔店只用中文撰寫道歉聲明

然而，這份道歉聲明未能平息港台網民的怒火，反而引來更多批評。綜合網民留言，大眾普遍認為該道歉缺乏誠意。許多留言指出，道歉聲明只以中文撰寫，完全沒有日文版本，令人質疑其誠意，認為店家最初的宣傳目標是日本顧客，如今卻只用中文道歉，顯然是為了應付港台網民的聲討，而非真心向被誤導的日本人澄清事實。有網民直言：「沒有看到你的誠意，我們想要的是你對日本人澄清事實，但是道歉文完全只是給我們看的。」

此外，網民認為僅僅在IG發布一則隨時可能被刪除的貼文，並不足以彌補錯誤。店家當初曾在電視節目上宣傳「來自台灣的甜品」，因此網民要求其應在相同的大眾媒體上澄清，才能展現負責的態度，有人建議他們再次接受電視台訪問，彌補錯誤及公開向日本人澄清。

香港網民怒轟「文化挪用」

對於店家將事件歸咎於「翻譯錯誤」，大部分香港網民表示無法接受，認為這是店家為求商業利益而刻意進行的「文化挪用」，諷刺道：「文化挪用後，宣傳目標達成，隨便道歉兩句，等待事件完結，計劃通。」更有香港網民以珍珠奶茶為例，希望對方能將心比己，理解文化被挪用的感受：「香港賣珍珠奶茶會標注台式飲料，香港人也覺得這才夠正宗地道放心光顧。哪一天香港有小店標示來自香港的珍珠奶茶，請問台灣的你有甚麼感想？」

更讓網民不滿的是，大J在店家發布道歉聲明後，於3月5日再次實地考察，發現店外依然豎立著「台灣No.1エッグワッフル」（台灣第一雞蛋仔）的宣傳海報，店內亦仍展示著電視節目訪問時使用的「台灣大人氣雞蛋仔」照片，顯示店家並未如聲明中所述般徹底修正。

大J希望香港文化被尊重

大J在影片結尾感慨，香港與台灣本非敵對關係，將心比己，誰也不希望自己的文化被他人挪為己有。他認為台灣有自己珍視的文化，香港亦然，正如香港人不會聲稱珍珠奶茶、鳳梨酥是香港發明一樣，同樣也希望香港的文化能被如實看待與尊重。事件至今仍在社交平台發酵，不少人認為這已不僅是單一店家的問題，而是反映了香港文化在海外被挪用及誤解的嚴重現象。