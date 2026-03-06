羅啟豪譚輝智成「中聲家族」最早開紅館騷歌手 鄭丹瑞︰令我諗起張學友呂方

羅啟豪、譚輝智兩大唱將紅館開騷！「健康．旦呈獻：羅啟豪 & 譚輝智雙星演唱會2026」將於6月6日晚上在紅館舉行。譚輝智表示：「今次在紅館開show經已超越了夢想，基本上是做夢也不會想到的事情！有機會踏上紅館，是我人生中最大的一件事，對我來說，可能是超越結婚和有小朋友的程度！」

3月8日優先訂購門票

羅啟豪表示：「多謝旦哥（鄭丹瑞）的欣賞和給我們機會，在出道這麼短時間便可以踏上紅館這個極具地標性，也是眾多歌手夢想的舞台上，同時多謝一直以來的支持者。」至於今次演唱會門票將於星期日（3月8日）早上10時正開始在「健康•旦」網站獨家優先訂購。羅啟豪、譚輝智能夠成為「中年好聲音家族」最早在紅館開騷的歌手，全因為演唱會創作總監鄭丹瑞這位伯樂，旦哥回憶說：「在1986年有兩位初出道，但已被廣受注意的歌手受邀請去紅館舉辦一場雙星演唱會，他們一個是張學友，另一個是呂方。今天我覺得啟豪、輝智的聲音觸動了我，感動了我這個聽過很多歌的長輩。他倆的夢想已於《中年好聲音》實現，他們下一步要做的就是挑戰自己，看把他倆的聲音在紅館舞台上能否吸引我們？我要他們去接受這個考驗！」

星級班底坐鎮

演唱會幕後班底星級陣容包括︰出品人陳淑芬和馬榮成、演唱會總監蕭潮順、創作總監鄭丹瑞、監製Polly Chung 、音樂總監趙增熹和服裝設計陳華國。