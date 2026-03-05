「美女新聞主播」爆離巢TVB真正原因  頂唔順一制度入醫院身心崩潰：離開是很難決定

TVB新聞主播譚詩雅，憑藉甜美外貌及專業表現，深受觀眾喜愛。近日她正式宣布離職，引來大批網民表示不捨。譚詩雅在社交平台連環發文，除了感謝TVB實現了她的主播夢想，更道出了離巢背後令人心痛的真正原因。

譚詩雅感謝TVB助圓主播夢

譚詩雅在IG上分享了多張在TVB新聞部拍攝的紀念照，包括在主播台、新聞部大樓外等地點留影，流露出對公司和崗位的依依不捨。她發文感謝TVB給予的機會，讓她圓了主播夢：「感恩這裡成就了我的夢想，感謝在無綫新聞得到的機會。」她表示，在TVB的兩年時間裡，自己當初訂下的「目標都已超額完成」，感到「無憾了」，並感謝所有幕後團隊的專業與包容。

相關閱讀：TVB女主播自爆同居後即離職惹揣測？網民：我睇83台仲有咩意思 曾選港姐與郭嘉文係閨密

譚詩雅親揭離職主因：身體響起警號

在另一則帖文中，譚詩雅終於道出了離職的真正原因。她坦言新聞工作背後是24小時輪班及通宵工作，而她的身體其實並不適合這種作息。她寫道：「離開自己喜歡的崗位是很難的決定」，「明知自己的身體不適合通宵工作，但知道新入一定會經歷這個階段，還是硬撐下去。」為了追逐夢想，她選擇硬撐，但長期下來，身體終於發出警號。

譚詩雅自爆曾經入院

她透露：「連續長期反全通宵更，身體捱過眼淚流過，後來即使轉反正常輪班，身體早已出現警號，免疫力明顯下降，引發各種健康問題。」最終，情況嚴重到需要入院，讓她意識到健康的重要性：「當真是入院、睇醫生、咬牙切齒感覺難受，就發現身體健康是不可逆的，無嘢比起健康的身體重要」，無奈之下做出了這個艱難的決定。雖然離開了主播台，但譚詩雅表示自己熱愛的是「表達」，希望將來能在別的平台上，以更好的狀態繼續做自己喜歡的事。

相關閱讀：TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態

譚詩雅的閏密是前港姐郭嘉文：