黃文標驚爆疑患柏金遜症  出現手震及平衡欠佳迷失商場  《尋秦記》翻紅卻惹不幸：生死有命

黃文標今晚（4日）到尖沙咀出席《無毒新境界》禁毒電影創作比賽首映禮活動。對於好友游飈因腦出血於2月24日在伊利沙伯醫院病逝，黃文標表示，游飈的身後事已經籌備得七七八八，以他所知游飈太太與女兒難免哀傷，但亦相當堅強。而他亦透露自己的健康情況，他驚爆自己疑患上柏金遜症。

黃文標爆游飈遺孀有經濟壓力

黃文標除了協助辦理游飈身後事，也要處理游飈的環保公司業務，他說：「以前公司的生意全是游飈負責打理，現在我變成主力，如果我的病情沒有加重的話，暫時還應付到。」問到游飈家人可有經濟壓力﹖他指出，以前他們兩公婆供養女兒，現在變成他太太獨力，所以也有經濟壓力。

相關閱讀：游飈離世｜絕世好老闆有情有義 為助老友追夢承諾隨時頂更 黃文標感激照顧多年

黃文標疑患上柏金遜症

此外，黃文標在電影《尋秦記》中扮演古天樂二弟「滕賢」因電影受觀眾關注下，早前有網民發現黃文標「迷失」於商場之內，擔心他身情況出現問題，他承認出現手震及平衡欠佳等情況，並透露，醫生初步評估他患上柏金遜症初期，但仍未確診，由於只看了醫生一星期，正在試藥是否適合，之後要做磁力共振檢查，現在最大影響是手震、平衡力差及動作緩慢了，主要是左半邊身的問題，右手則沒事。

黃文標：生死有命

不過，他認為生死有命，對病情也不會擔心太多，問到可有預早為自己做好準備？他笑稱，自己單身寡佬，對往後生活也沒有特別安排，未有想到太長遠。]

相關閱讀：63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者