游飈離世｜絕世好老闆有情有義 為助老友追夢承諾隨時頂更 黃文標感激照顧多年

有前TVB「御用爛仔」之稱的演員游飈於昨晚（24日）驚傳死訊，終年57歲。其好友黃文標證實，游飈因腦出血已昏迷十多天，最終延至昨晚10時前不幸離世，消息震驚娛樂圈。游飈不僅在幕前演出深入民心，轉戰商界後更是一位重情重義、全力幫助好兄弟的好老闆。

游飈黃文標兄弟情深厚

游飈與黃文標相識多年，感情深厚。眼見好友黃文標作為演員收入不穩、經常開工不足，游飈於早年便主動伸出援手。自2004年創立環保公司後，游飈便力邀黃文標加入其公司，負責銷售工作，希望「既幫自己又幫別人」，與好兄弟一同打拼事業。

黃文標曾向傳媒透露，他對工作有一個近乎苛刻的要求，這也成為他尋找穩定工作時的一大阻礙。他坦言：「我話如果我有戲開，你就要放人，一日唔定，一個月唔定，總之你要放人。」這個要求對於任何一位老闆而言都相當棘手。

游飈支持黃文標追夢

但當黃文標向游飈提出這個「有戲開即放人」的入職要求時，游飈毫不猶豫地一口答應。對於仍心懷演藝夢的黃文標來說，這份支持無疑是最大的鼓舞。黃文標曾感激地表示，能遇到像游飈這樣全力支持他追夢的老闆，是他極大的幸運。

