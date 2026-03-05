TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生

現年31歲的江嘉敏，去年宣布離巢，跟TVB結束9年賓主關係，由清純小花，備受力捧當上女主角，至跟視帝王浩信傳出緋聞，更自爆曾經一度想過輕生，是非不斷。事過境遷，江嘉敏近日在泰國旅遊拍片，但由於畫面是半裸大腿走出泳池，馬上被網民質疑「想紅想到癲」，江嘉敏不甘受辱，隨即寸嘴直接反擊網民，再次引起是非風波。

江嘉敏泰國分享泳照惹是非

近日江嘉敏趁著工作空檔，飛往泰國曼谷享受了一個奢華的陽光假期。她亦不吝嗇在ig分享多張性感泳裝照和影片，向粉絲大派福利。從她分享的限時動態可見，她入住的酒店極盡奢華，房間外就是私人泳池，可以隨時「跳入泳池游水」，享受「同陽光玩遊戲」的悠閒時光，她又拍下從房間走去泳池的畫面，鏡頭下見到呈現半裸狀態下的大腿，引起網民無限聯想。

相關閱讀：TVB離巢花旦江嘉敏突戴鑽戒穿婚紗？ 與神秘黑影男合照：大家可以恭喜我

江嘉敏反擊網民下身無裸露

江嘉敏之後分享一張性感相，穿上米白色鉤織上衣，內搭比堅尼，坐在池邊的躺椅上，展露甜美笑容和好身材，散發著健康性感魅力，引來大批網民讚好。江嘉敏大方回應：「好多人問喺邊間，遲啲出個post介紹俾大家。」她接著說：「然後我收到第二個多嘅message就係，問我係咪想紅想到發癲，唔著褲就咁行出去人哋個泳池拍片？」面對如此尖銳的質疑，江嘉敏寸嘴回應：「會唔會諗過，其實我係著咗泳衣呢？Thank you。」

江嘉敏曾被傳介入王浩信婚姻

江嘉敏入行後是非不斷，最最令人印象深刻，莫過於在2018年拍攝劇集《兄弟》時，被指介入王浩信婚姻，令她形象受損。江嘉敏曾透露因為小三事件，她飽受壓力，情緒崩潰，除了跟監製表示想換角不拍外，還有了輕生念頭，慶幸另一套劇《跨世代》監製陳維冠與同劇拍檔張繼聰及時開解，才順利完成拍攝，至今走出負評陰霾，重新出發。

相關閱讀：江嘉敏曾重高達150磅 瘦身成功晒「黑絲誘惑」目測腰圍24吋 有宿便問題終減走肚腩