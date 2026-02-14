TVB離巢花旦江嘉敏突戴鑽戒穿婚紗？ 與神秘黑影男合照：大家可以恭喜我

今日（2月14日）情人節，前TVB花旦江嘉敏突然在IG上發布一系列婚紗照，並配上甜蜜感言，立即引發了網民對於她是否即將結婚的熱烈討論。從江嘉敏分享的照片中可見，她身穿一襲簡潔典雅的露肩緞面婚紗，手持白色馬蹄蓮，時而對著鏡頭甜笑，時而低頭沉思，散發出滿滿的幸福感。其中一張照片特別引人注目，江嘉敏站在一道牆邊，身後赫然投射出一個高大的男性身影，這個「愛的黑影」讓外界紛紛猜測相中人是不是她的新歡。

江嘉敏感性發文：大家可以恭喜我

除了婚紗照，江嘉敏的配文更是充滿了「愛的宣言」。她寫道：「不是所有的相遇都能相守，不是所有的陪伴都能長久。感恩遇見，珍惜相守，願往後餘生，有風有雨，有你相伴；有甜有暖，有你相依」。這段話似乎在回顧過去的感情經歷，同時也表達了對現任伴侶的珍惜與承諾。文末，她更標註了「大家可以恭喜我」，當網民以為她半公開地宣布喜訊時，她的下一句標註卻表示：「新一年有新相用」 ，原來只是借婚紗照吸流量，網民表示：「下次唔會再信你！」、「咁即係恭唔恭喜你好」、「你公布婚訊嗰日都唔知信唔信你好」。

江嘉敏情路曾歷波折

江嘉敏自入行以來，感情生活一直備受關注，早年曾傳她介入王浩信婚姻，一度令她情緒受困。至今她只承認過一段戀情，曾與電競公司高層Anthony交往，戀情一度甜蜜，但最終在2022年宣布分手。分手後，她亦曾表示希望專注事業，去年她離開效力多年的TVB，不少粉絲都期待看到她有新發展，同時亦祝她早日找到如意郎君。

