江嘉敏曾重高達150磅 瘦身成功晒「黑絲誘惑」目測腰圍24吋 有宿便問題終減走肚腩

現年31歲的江嘉敏，去年2月宣布離巢效力9年的TVB後，決心跳出舒適圈外闖，作出多種新嘗試，除了參與音樂劇演出外，又為HOY TV節目擔任主持工作。踏入新一年，她就在IG及facebook分享一輯黑絲誘惑的靚相，分享修身成果，回復當年最佳狀態，令人眼前一月亮！

江嘉敏影到腳趾抽筋

近日江嘉敏分享了一輯有別於以往甜美風格的寫真，並寫道：「2026的我。#影完差啲腳趾抽筋 #江嘉敏 #2026」。相中的江嘉敏以全黑上陣，貼身黑色緊身長袖上衣搭配黑色絲襪，大晒Fit爆身材，加上一雙纖長美腿，相當吸睛！身型明顯比以前纖瘦不少的江嘉敏，又踎地、又跪坐、甚至側身躺在地上，擺出不同誘人的甫士，女人味爆燈！而其中一張相中更是挑戰高難度姿勢，踮起腳尖踎低身，僅用手指輕觸地面保持平衡，難怪她笑言影完差點腳趾抽筋。

網民期待江嘉敏出寫真

不少網民看到江嘉敏這輯充滿女人味的照片都不禁心心眼，並紛紛留言大讚索爆：「靚到喊呀」、「絲襪誘惑 」、「索都爆炸」、「瘦了靓了」、「更加型更加靚 」、「等妳出寫真集好耐 」、「呢但look好型好靚好睇 」、「狂噴鼻血」、「回到廿歲」、「2026全新江嘉敏」等。去年6月，已離巢的江嘉敏突然上《東張西望》，坦言自己最重的時候有150磅：「觀眾見到我都認我唔到，我就的起心肝減到去110磅，不過個肚腩都仲喺度，觀眾見到我就以為我仲係150磅」。江嘉敏更承認自己有宿便問題，經過服食相關藥物、補健品之後，就成功減去肚腩。

