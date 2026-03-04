Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

臥底嬌娃丨陳瀅睡衣誘惑畫面曝光 薄紗裙下身半裸若隱若現 預告由「長腿女神」接棒性感擔當

影視圈
更新時間：23:00 2026-03-04 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-04 HKT

現年36的陳瀅，在熱播中的TVB劇集《臥底嬌娃》中，將會有爆炸性的性感演出，官方釋出的「睡衣誘惑」片段，陳瀅身穿吊帶低胸睡衣，外披一件薄紗，在行走時更掦起了睡衣，若隱若現，充滿美感，而該幕戲的焦點，是陳瀅下身更是呈半裸狀態，大晒白滑美腿，令觀眾熱血沸騰，網民大讚陳瀅是劇中的性感擔當，實至名歸。

陳瀅睡衣誘惑挑戰電視尺度

近日TVB官網釋出一段陳瀅「睡衣誘惑」的片段，陳瀅飾演的江妙姿，身處一所豪宅內，她穿著一套碎花圖案的吊帶低胸短裙式睡衣，外面僅披著一件絲質的純白透視外套，絲質外套隨著她的走動而輕輕飄揚，時而滑落，露出纖細的肩線，舉手投足已經魅力無限，成為劇集的重頭戲之一。

陳瀅白滑美腿一覽無遺

陳瀅在片段中，慵懶地打開冰箱，背影的數秒停頓，將她纖瘦的腰肢及葫蘆身材，盡收眼底。其後她邁著輕盈的步伐走上樓梯，一雙潔白修長的美腿，在鏡頭前一覽無遺，營造出一種仙氣誘或，片中的保鏢程浩駿，更忍不住拿出手機偷拍，畫面在唯美中不失喜感。

陳瀅預告由張曦雯接棒性感

陳瀅在劇中被封為「性感擔當」，陳瀅接受訪問時曾表示先頂一頂，之後會由張曦雯接棒，她透露這場睡衣戲的劇情，背景是三位女主角以「睡衣派對」為由，藉機在目標人物的大宅過夜，從而使計讓邵美琪邀請她出任保鏢，絕對是劇情需要。

