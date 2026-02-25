臥底嬌娃丨陳瀅「黃金 32C」畫面引爆迴響 含淚懷緬故友晒喊功 「仙氣小花」李海銅出場兩集即慘死網民嗌不捨

由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。

潘奕風備受重用

昨晚（24 日）重點劇情講述潘奕風（馬貫東飾）掩護權世豪（杜燕歌飾）逃過警方追捕立功，而備受重用，因而獲告知製毒工場地址及權世豪（杜燕歌飾）製毒師身分…另邊廂之前被潘奕風要求協助散貨（粉精靈）的私煙強（彭迪安飾）因私自偷步，意外令江妙姿（陳瀅飾）鄰居德森（馮皓揚飾）心智錯亂殘殺父親，大受打擊的妙姿，幸得摯友蘇嘉盈（李海銅飾）安慰及幫助渡過難關，可惜未幾卻傳來嘉盈死訊…

網民封李海銅「李佳芯 2.0」

在劇集播出前已憑「班花級」顏值備受關注的李海銅，昨晚一集角色突然死亡，令不少網民大感可惜，並直指李海銅和陳瀅甚有潛質成為 she she CP。確實，嘉盈在《臥底嬌娃》中的人設相當屈機，除了有仙氣又夠貼地，更對好友妙姿無微不至，在妙姿傷心失意時，不但抱著對方柔聲安慰，還義氣十足主動提供實際支援；心思細密的嘉盈，還出盡法寶送上對妙姿極具意義的狗仔水樽，十分窩心。而昨晚一集播出後，李海銅的顏值再度引發熱討，更有網民封她為孫慧雪及李佳芯 2.0。

陳瀅對李海銅相當照顧

劇中李海銅對陳瀅無微不至，但劇外則反過來是陳瀅 take care 李海銅，根據tvb.com 獨家專訪，陳瀅對當時仍是新人的李海銅相當照顧，李海銅說：「因為我成日都好緊張，佢會拍我膊頭叫我放鬆啲，又好有耐性同我對戲，仲好願意接納我嘅提議，所以好感激佢」、「好記得第一日同佢喺廠拍攝放晚飯，佢特登同我一齊去 canteen 食飯，大家傾偈互相認識」、「我記得有一場有好多對白要講，可能我講得太快，節奏有啲奇怪，自己又緊張，但阿瀅超好，捉住我手臂話慢慢嚟唔好急，叫我諗多啲平時同好朋友傾偈係點。」

陳瀅獲讚「愈嚟愈靚」

其實劇集昨晚亦著墨不少描繪陳瀅角色江妙姿，平時在警局粒聲唔出、形同隱形的妙姿，原來有段不堪回首的過去，妙姿初出茅廬時，曾遭前僱主要求拍下賣弄身材的影片，更因而獲封「黃金 32C」，令她在警局備受非議。為配合劇情，陳瀅需穿上低胸吊帶背心配合高角度拍攝；而根據報道，為令陳瀅拍攝時感覺更安心，當日現場沒有太多工作人員外，導演拍攝也有給陳瀅過目所有素材予以保障。被陳瀅笑指為全劇最性感的這一幕，昨晚播出後在網絡引發極大迴響，網民大讚陳瀅「愈嚟愈靚」，並大讚三名嬌娃各有千秋，甚具追看性。昨晚，陳瀅強忍喪友傷痛、含淚與上司黃子雄對話一幕，亦展現了日趨成熟的喊功。

Duncan及Eden 角色名勁有趣

除了主角，昨晚開始亦陸續有配角彈出，當中兩位就是飾演古惑仔「羅白」的侯雋熙（Duncan）及「余旦」的劉展霆（Eden）。雖然 Duncan 及 Eden 的戲份暫不算多，但二人分別憑藉出位「氣質」及「髮色」備受關注。先說 Duncan，透過《聲夢傳奇 2》入行的他，近年憑藉 Plan V 的網絡短片及近期主持《唱錢》人氣急升，今次 Duncan 雖然是首度拍劇，但無論是叛逆外形、囂張態度／步姿，以及不可一世的說話語氣，均令網民覺得他是新一代「TVB 御用古惑仔」，並大讚他「好有戲」。至於 Eden，則因染了一頭橙色頭髮成為討論焦點，獲不少網民大讚夠晒 Sharp 醒、亦令 Eden 望落更似古惑仔。事後 Eden 在 Ig story 透露髮色是劇組要求染上，劇組果然獨具慧眼！

