BIGBANG出道20周年宣布世界巡唱 韓媒揭前成員T.O.P堅決割席拒合體真相

影視圈
更新時間：20:45 2026-03-04 HKT
發佈時間：20:45 2026-03-04 HKT

韓國天團BIGBANG即將迎來出道20周年，YG娛樂總製作人梁鉉錫今日透過「2026 YG PLAN | YG ANNOUNCEMENT」公開公司年度計劃，並正式帶來BIGBANG的活動新進度。

梁鉉錫公開公司年度計劃

梁鉉錫表示：「目前已經與成員商議好要舉辦演出，現在正式宣布BIGBANG將啟動全球巡迴演唱會。我們多年來合作無間，相信在合作上不會有困難。為了打造出完美優秀的舞台，YG全體工作人員都將竭盡全力。」據悉，三位成員G-Dragon、太陽及大聲將率先於4月登上美國大型音樂節Coachella，為巡演揭開序幕。

T.O.P開新歌預告獲GD按讚

另一方面，2023年已退團的前成員T.O.P，近日公開新歌《Studio54》預告，更被發現G-Dragon亦有按讚支持。新歌MV邀來女團After School出身的Nana（林珍娜）擔任女主角，引起話題。

T.O.P專輯以個人品牌推出

不過，韓媒報道指T.O.P堅決表示無意重返BIGBANG。他認為2022年推出的單曲《Still Life》，已是自己與BIGBANG合作的最終篇章。身兼演員與音樂人身份的他，正積極籌備全新個人專輯《ANOTHER DIMENSION》，並將透過自家公司Topspot Pictures發行。他曾先後與Sony Music Korea、Kakao娛樂等洽談合作，最終決定以個人品牌推出，新碟宣傳則交由曾推薦他出演《魷魚遊戲2》的Hiin娛樂負責。

BIGBANG商標版權成障礙 

據報道指，T.O.P不再重返BIGBANG的關鍵原因，在於BIGBANG的商標及相關版權仍屬YG娛樂所有。他無意再留在YG，亦不希望再與梁鉉錫合作；而YG方面亦不可能讓BIGBANG的團體活動在其他公司名下進行。報道分析，T.O.P與BIGBANG再度合體的可能性，目前可說是遙不可及。

