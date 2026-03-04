「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家

曾被封「TVB御用惡霸」的資深綠葉演員麥少華，近日在香港演藝人協會春茗茶聚中罕有露面。麥少華的被分享到網上，有劇迷指已久未於劇集中見到他的身影，對他近來的外形變化表示驚訝。

麥少華比以往消瘦許多

麥少華是港劇中標誌性的反派演員，由於外形粗獷，眼神兇狠，幾乎所有劇集中的惡霸、打手等角色都由他來演出，其極具辨識度的演出讓觀眾印象深刻，因而獲得「TVB御用惡霸」的稱號。

近日他的近照被曝光，可見麥少華雖然頂著光頭，臉頰及身形都明顯比以往消瘦許多，但精神看起來相當不錯，更對著鏡頭微笑並豎起大拇指，與昔日螢幕上兇神惡煞的形象形成強烈對比。

麥少華正職是旅遊巴司機

儘管在幕前演活無數小人物，麥少華的真實生活卻充滿辛酸。他曾接受香港演藝人協會YouTube頻道訪問，坦言演戲對他而言更像一份兼職，其正職是旅遊巴士司機。他直言：「如果我靠呢份工，連自己食飯都唔夠，莫講話要養家。」為了獲得更多演出機會，他甘願維持低工資，笑稱：「佢哋係睇邊個人工低就搵邊個演，所以我保持低工資，於是乎我出鏡率就高嘞！」正因如此，他嘗試過各種角色，更笑言自己其實頗為喜歡飾演同性戀者。

麥少華做特約演員曾不受尊重

麥少華願意在低薪下仍堅持演藝工作，全因認為演戲能為人生增添色彩。然而，作為特約演員的他也嘗盡了不被尊重的滋味。他憶述，最令他反感的是，連排隊等候公司的接駁巴士也受到差別對待，「你只能夠企喺度等，等到公司本身嘅職員上晒車，有位剩先輪到我哋呢啲下等崗位嘅人。」他表示曾有機會轉為全職演員，但因薪酬僅及正職的三分之一，無法糊口而作罷。近年麥少華似乎已減產，過著低調的生活。這次罕有現身，讓許多觀眾感慨，紛紛留言祝福他身體健康。