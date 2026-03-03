前TVB「御用細佬」北上發展平平  愛妻爆捱兩份工撈埋地產  前年曾插尿喉做手術

現年47歲、有TVB「御用細佬」之稱的黃嘉樂，於2022年底宣布離開效力21年的「娘家」TVB，期望北上發展能大展拳腳。然而，離巢後數年發展似乎未如預期，近日其太太江惠賢（Samantha）更透露自己已兼職地產代理一年，惹來網民揣測是否因丈夫事業停滯，才需捱兩份工幫補家計。

黃嘉樂去年組男團

黃嘉樂於2022年8月與拍拖五年的婚禮攝影師江惠賢結婚，同年底決心外闖。他曾與高鈞賢、梁烈唯等人組成男團，冀望在內地市場打響名堂，但事業至今未見太大起色。

相關閱讀：前「TVB御用細佬」結婚3年造人成功？美女太太怒收恭喜祝賀 自小患弱視險盲

黃嘉樂太太兼職地產代理

江惠賢近日在IG上載了一張地產代理牌照的相片，透露自己原來已成為「Slasher」（斜槓族）一年。她興奮地表示：「夠期續牌先驚覺，我已經成為Slasher一周年喇！」並認為攝影師和地產代理的工作時間彈性，可以同時兼顧，「呢兩樣嘢加埋一齊做Slasher真係好正」。從字裡行間可見，江惠賢對新工作充滿熱誠，形容「學多樣嘢又係鐘意嘅嘢，新鮮又開心」，更表示開單的滿足感，就如當年完成第一個婚紗攝影工作一樣，她更期盼「10年後到我影唔到相就可以有一樣鐘意嘅嘢做到老啦」，對未來充滿規劃。

黃嘉樂太太曾因病入院

雖然江惠賢對雙職生活樂在其中，但不少網民卻對她的身體狀況表示擔憂。江惠賢前年曾因身體問題入院，並接受全身麻醉手術，當時更需插上尿喉，超過30小時無法進食飲水。此外，她童年時曾患有嚴重弱視，甚至被醫生斷言「好快都會盲」，幸好其後奇蹟好轉。

相關閱讀：前「TVB御用細佬」黃嘉樂轉行唔做藝人？鮮明制服惹網民熱議 連馬國明都畀5星星