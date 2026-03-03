Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港

影視圈
更新時間：09:00 2026-03-03 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-03 HKT

現年70歲、前TVB「御用道友」麥子雲，自23年在電影《毒舌大狀》中的精湛演出再度引發關注後，之後便鮮有公開露面。近日中國武術協會會員莫天崇在小紅書分享了和麥子雲的影片，曝光了其最新狀態，隨即引起網民熱議。

麥子雲瘦如紙片人

從照片可見，一向以眉骨高、輪廓分明見稱的麥子雲，比起3年前《毒舌大狀》中的模樣更顯消瘦。他身穿藍色西裝外套，雖然面帶微笑並豎起拇指，但身形卻顯得異常單薄，仿如「紙片人」。此外，他面部凹陷，皺紋比以往更加明顯，老態龍鐘的模樣讓不少網民對他的健康狀況表示擔憂。不過，分享照片的莫天崇在文中提到，他與麥子雲在武術領域已合作超過二十年。這番話似乎在暗示兩人至今仍保持著工作夥伴關係，也讓關心麥子雲的粉絲們可以稍為放心。

麥子雲是愛家好男人

麥子雲自幼習武，70年代加入邵氏訓練班，其後簽約TVB，在《楚留香》、《天龍八部》、《射鵰英雄傳》等多部經典劇集中演出。在1980至1990年代，他因經常飾演小偷、道友等反派角色，而獲封為「御用奸角」及「御用道友」。儘管幕前形象深入民心，現實中的他卻是一位極愛家庭的好丈夫、好爸爸，與圈外太太育有四名女兒。

麥子雲搞創科事業成董事

在2001年拍畢《尋秦記》後，麥子雲因感到演藝事業遇到瓶頸便淡出幕前，轉往中國內地發展舞台製作事業。經過多年奮鬥，他的生意越做越大，近年更將「武術融入動畫特技」的創新舞台特效技術引入香港，大搞創科事業，現已是恩溢國際發展有限公司的執行董事。

麥子雲拒絕買樓和儲錢

雖然從商後收入遠超當年TVB的月薪，但麥子雲謙稱自己並未發達，更坦言「與錢有仇」，從不儲錢也不買樓。他認為將資金投入生意和女兒的教育比置業更實際，「賺到四個女就係我嘅資產，有層樓望住又如何，都冇愛意嘅。」他笑言，最大的投資就是栽培四位千金成才。

