前「最強小三」整容救下垂部位 自爆11年前已醫美加工 再「修葺」同一位置腫脹瘀青

現年38歲的前「城大校花」張茆，於2008年在中環夜店與倪震「一啜成名」，更一度令周慧敏感情出現危機，成為當年「最強小三」代表之一。但最後倪震終回到周慧敏身邊，並火速結婚，張茆自此低調生活。張茆於2013年與澳洲詠春大師兼葉問徒孫Nima King結婚，並育有一對子女，家住1500萬清水灣千呎獨立屋，其後張茆更當上美容KOL，近日她分享自己的第二次眼部醫美，她透露生育後，已經「埋線」造出雙眼皮效果，隨著年紀漸大，她的上眼皮開始下垂，所以再次醫美加工，但要在3個月後才會見到效果。

張茆生第一胎後開始醫美

張茆跟葉問徒孫Nima King結婚後，育有一子一女，當上媽媽的她，不時拍片分享生活點滴，近日她自爆2015年生第一胎後，已經進行醫美，以「埋線法」造出雙眼皮效果，然而隨著歲月流逝，她再次面臨了新的煩惱，她表示：「最近兩年，很明顯感覺到自己的上眼皮下垂得很厲害，變得很鬆」，這讓她拍照時雙眼皮愈來愈不明顯，顯得疲憊無神，昔日電眼威力大減。

張茆11年後再做眼部工程

張茆為了眼皮對抗地心吸力，決定再做一次醫美的「眼部工程」，她解釋：「因為我本身眼皮狀況比較鬆，所以醫生就給我做的稍微寬一點、深一點，這樣才能維持得更久。」從她分享的術後照片可見，初期眼部確實有明顯的腫脹和瘀青，但她毫無保留地展示整個恢復過程，讓粉絲見證她為變美所付出的真實經歷。

張茆愛美忍受腫脹瘀青

張茆在片中提到，並非要求有即時的短暫效果，她表示：「雙眼皮的狀態可以維持得更久一點，未來5年到8年都能保持不是那麼下垂的樣子」。張茆認為埋線法恢復相對快，而且萬一將來不喜歡，還可以拆掉，安全感較高。現時距離手術已過去十多天，張茆的雙眼皮還在恢復當中，但已可見其深邃明亮的輪廓。她預計一個月後能完全消腫，三個月後呈現最終的完美狀態，讓網民相當期待。

