38歲倪震「咀爆舊愛」張茆嫁葉問徒孫 自爆從未工作家住千呎獨立屋 全家每月開支6位數

現年38歲的前「城大校花」張茆，2008年在中環夜店與倪震「一吻成名」，更一度令周慧敏感情出現危機，但最後倪震終回到周慧敏身邊，並火速結婚。而張茆之後亦變得低調，於2013年與澳洲詠春大師兼葉問徒孫Nima King結婚，並育有一對子女，家住1500萬清水灣低密度千呎獨立屋，生活美滿。近年已轉型做親子KOL的她，日前被接受香港探家博主訪問，直訪一家四的安樂窩的豪宅。

張茆做全職湊仔婆

影片中，張茆透露自己是在海南長大的東北人，而丈夫則是澳洲人，二人都是是2005年來香港。張茆坐在車上經過城市大學，指是自己的母校，續說：「18歲高考後來香港，是海南省第一批可以來香港讀大學的學生。（兩人在一起？）2009年9月9日我們認識，我現在是全職帶小朋友，家裡有兩個小朋友，他（丈夫）在香港中環有一間詠春學校，他是教功夫。」其後主持問到張茆做全職家庭主婦前做甚麼？張茆直言：「我沒有上過班。」主持人聞言亦大感驚訝地「嘩」了一聲。

張茆一家四口超大開支

張茆公開其寬敞的大屋，全屋以白色為主調的北歐風設計，而主人房的套廁亦特別設有一個桑拿房，給丈夫用來放鬆身心。張茆還公開全家每月使費，她如數家清晰逐一詳列出來：「13.6萬人民幣！」當中包括兩個孩子的學費$32,000、補習費$13,000，房貸$25,000，車貸還有停車費在中環月租是$4,700，工作第6年的保母姐姐人工$7,500，還有全家人的保險約$10,000，每月開支真的好大。

張茆提議買屋前要問清楚

早前張茆拍片表示，西貢獨立屋在4月時曾進行大維修，因為收到屋宇署通知，其二樓花園是之前的業主非法僭建，現時要將花園還原絕對是個大工程，而張茆表示購入該單位時，就是看中二樓的花園才購入上址，但最終卻要拆卸，兩公婆坦言當買個教訓，所以拍片提醒大家，買屋前要問清楚屋宇署，避免日後找自己麻煩。

