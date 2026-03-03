Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金秀賢難甩金賽綸陰霾復出受阻？律師放風稱《山寨人生》有望播出 Disney+：不屬實

影視圈
更新時間：20:50 2026-03-03 HKT
發佈時間：20:50 2026-03-03 HKT

韓星金秀賢（김수현）2024年因韓劇《淚之女王》人氣再度急升，但2025年女星金賽綸（김새론）於家中身亡後，爆出曾於未成年時與金秀賢拍拖、疑似被金秀賢公司瘋狂追債等爭議，形象受到重創，導致其主演的Disney+鉅作《山寨人生》(Knock Off)上架無期。近日金秀賢的律師在網上表示《山寨人生》或有望於2026年播出，網民紛紛討論金秀賢是否即將復出，但Disney+官方今日（3日）已迅速向多間韓國傳媒否認傳言，令金秀賢的復出之路再添變數。

金秀賢陷私生活爭議停工至今

金賽綸於2022年因酒駕事件形象插水，演藝工作全面停擺。正當她準備以電影《Guitar Man》復出之際，卻在2025年2月16日被發現於首爾家中身亡，終年24歲。由於她離世當天恰逢緋聞男友金秀賢的37歲生日，引發軒然大波。事件更爆出金賽綸疑似在未成年時便與金秀賢交往，儘管金秀賢承認戀情，但堅決否認在女方未成年時交往，相關官司至今仍未了結，而金秀賢亦因陷私生活爭議停工至今。

Disney+《山寨人生》煞停上架

受到金秀賢私生活爭議的嚴重衝擊，他與曹寶兒主演、耗資近600億韓元製作的Disney+原創影集《山寨人生》，在去年3月宣布暫緩上架。該劇講述男主角在金融危機後，成為全球假冒商品巨頭的故事，金秀賢在劇中飾演核心人物「金成俊」。

2026年2月28日，金秀賢的律師高相祿（Ko Sang-rok）在社交平台上透露，關於「Disney+正在調整2026年上半年節目，並考慮《山寨人生》播出時間」的報導極有可能屬實，此番言論一度讓外界猜測金秀賢是否迎來「翻身」機會。

Disney+官方否認傳聞

然而，今日（3月3日）多間韓國媒體報導指出，Disney+已正式回應《山寨人生》的播出傳聞。Disney+方面明確否認：「有關我們準備在今年播出《Knockoff》的報導不屬實。除了我們先前暫停播出的聲明外，沒有其他更新。」此番回應無疑是為金秀賢的復出之路潑了一盆冷水。

其實早於去年3月，華特迪士尼韓國公司本地內容負責人崔妍宇（Choi Yeon-woo）就曾表示：「Disney+經過慎重考慮，已暫停《山寨人生》(Knock Off)的播出計畫。」目前看來，該劇的上架日期依舊遙遙無期。這場由金賽綸離世所引發的風波，不僅讓金秀賢的演藝生涯面臨空前危機，也讓備受期待的《山寨人生》前途未卜。

金賽綸遺作預告釋出？

