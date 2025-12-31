2025娛圈十大新聞 姜濤墮海轟動全港、金秀賢疑涉禁忌之戀 Coldplay演唱會直播CEO「偷食」

2025年的娛樂圈絕不平靜，發生了多宗轟動全城、甚至是國際關注的大事，交織著意外、醜聞與生離死別。由人氣偶像姜濤的墮海疑雲，到多位知名藝人離世、Coldplay演唱會「CEO偷食事件」，再到金秀賢、黃明志、王大陸等男星捲入風波，無一不成為大眾茶餘飯後的話題。《星島頭條》為讀者們整理出十宗在2025年引起熱議的娛樂圈大事一同回顧。

2025娛圈大事一 姜濤墮海疑點重重

人氣偶像、MIRROR成員姜濤於2025年6月24日下午在西環墮海，引發全城關注，一度惹來輕生揣測。據其所屬公司MakerVille表示，姜濤當時在海邊跑步，因頭暈不適意外墮海。惟事件疑點重重，有目擊者稱他曾翻越圍欄，加上他獲救後承認事前曾服藥及飲酒，令外界對「意外」一說存疑。幸好，他被附近船隻及時救起，送院後並無大礙。事後姜濤及其經理人均在社交平台報平安，強調只是小意外，呼籲外界毋須過份揣測。

2025娛圈大事二 演藝圈痛失多位藝人

2025年，演藝圈痛失多位深受觀眾喜愛的藝人，其中四位的離去尤其令人愕然。年初，台灣女星大S（徐熙媛）在日本家庭旅遊期間，因流感引發肺炎驟逝，終年48歲，消息震驚華語娛樂圈。2025年3月，41歲的「音樂才子」方大同也因病離世，其公司證實他已對抗頑疾長達五年，最終安詳離開。

今年9月，37歲的內地男星于朦朧在北京墜樓身亡，儘管警方排除刑事嫌疑，但事件疑點重重，引發大量關於演藝圈「潛規則」的揣測與爭議。 而今年10月，人稱「Benz雄」的許紹雄，因腎癌擴散至肺部及細菌感染逝世，終年76歲，這位陪伴無數觀眾成長的「綠葉王」突然離世，讓大眾深感惋惜。

2025娛圈大事三 王星被騙至KK園區

2025年1月，曾參演《葉問3》、《玫瑰的故事》 等影視作品的內地男星王星，被騙至緬甸「KK園區」，事件震驚各國。他因誤信一則虛假的海外拍攝工作邀約，而被誘騙至泰國，並隨後被帶到緬甸的詐騙園區。事件曝光始於王星的家人在社交平台求助，指王星赴泰國後失聯，引起廣泛關注。在輿論壓力及中泰兩國警方的合作下，經過驚險的跨國營救，王星在被困近一個月後成功獲救。他獲救後骨瘦如柴的模樣，以及後來在訪問中透露的園區內非人道待遇，讓外界不寒而慄，也再次揭示了東南亞詐騙園區的可怕真相。

2025娛圈大事四 Coldplay演唱會CEO偷食風波

2025年7月，英國樂隊Coldplay在美國波士頓的一場演唱會上，現場的「親吻鏡頭」（Kiss Cam）無意中捕捉到美國科技公司Astronomer的已婚行政總裁Andy Byron，正與其公司同樣已婚的人力資源主管Kristin Cabot親密相擁。當兩人出現在大屏幕時，顯得驚慌失措並試圖躲避鏡頭，主唱Chris Martin見狀更開玩笑說：「他們要不就是在搞婚外情，不然就是非常害羞。」令事件隨即成為全球熱話。

影片被瘋傳後，兩人的身份很快被網民「起底」，這宗「偷食事件」最終導致Andy Byron辭去CEO一職，而Kristin Cabot亦離職。2025年9月，Kristin Cabot的丈夫指正辦理離婚，Kristin Cabot丈夫更被爆出疑似同場與另一女子看演唱會，為這宗素人的桃色風波增添了更多戲劇性。

直至12月，Kristin Cabot首度受訪，淚訴事件真相，她坦承當晚因飲酒而行為失當，但她堅決否認有婚外情，並透露在演唱會前已與丈夫分居。然而，這次風波已令她的事業全毀，被形容為「職場黑名單」。她痛陳網絡輿論對女性的羞辱，而最讓她心碎的是，事件已嚴重影響家庭關係，連子女都因此感到羞恥。

2025娛圈大事五 藝人捐款助宏福苑災民

大埔宏福苑11月時發生五級大火，造成嚴重傷亡，逾百人罹難。事發後社會各界向災民伸出援手，當中不少明星都捐款及捐物資幫忙災民度過難關。當中，郭富城、鄭秀文、楊千嬅、王嘉爾、張柏芝、成龍、姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、陳小春夫婦、佘詩曼、慧妍雅集等均捐出七位數港元，部份藝人更捐出演唱會收益。內地藝人韓紅、周深，以至韓國的SM娛樂、YG娛樂、JYP、HYBE等娛樂公司、MAMA主辦機構以及其韓國偶像團體如Super Junior、aespa、RIIZE等亦有捐款，體現無分國界的關愛精神。

2025娛圈大事六 金秀賢捲舊愛金賽綸離世風波

2025年2月16日，曾有「韓國最美童星」美譽的金賽綸在家身亡，終年24歲，男星金秀賢被質疑與事件有關，形象重創。金賽綸的家屬在網上爆料，並公開不少金賽綸與金秀賢拍拖期間拍攝的私密照，指控金秀賢自女方15歲起便與其秘密交往，更在她2022年酒駕後代付賠償金，卻在分手後向她追討，成為壓垮她的最後一根稻草。

金秀賢方雖承認兩人曾交往，但堅決否認在女方未成年時開始關係及追債，並召開記者會聲淚俱下地澄清。儘管雙方各執一詞，事件已令金秀賢的模範形象一落千丈，更被多個品牌追討由他代言導致的損失，而真相至今仍撲朔迷離。

2025娛圈大事七 黃明志捲網紅死亡案

2025年8月，大馬男星黃明志捲入台灣網紅謝侑芯死亡案。據悉，謝侑芯與黃明志有工作上合作而遠赴馬來西亞，卻在參加派對後，隔天被發現陳屍於酒店房內，而房間內還搜出藍色藥丸和毒品。

黃明志事後被大馬警方指曾與謝侑芯發生性行為，更稱在黃明志身上搜出9顆搖頭丸、尿液檢測對4種毒品呈陽性反應。黃明志作為最後接觸謝侑芯的人士之一，隨即被警方列為關係人並限制出境，大馬警方更將案件從猝死案改為循謀殺方向調查。儘管黃明志獲得保釋，但被指吸毒、疑背女友出軌導致形象受損，爭議延燒多時。直至12月中，黃明志的律師日前透露，最終化驗報告證實為陰性，法庭在12月22日以「尿檢陰性」為由，宣判黃明志無罪，並當庭釋放，歸還保釋金，事件大反轉，再度掀起討論。

2025娛圈大事八 關淑怡一度入ICU

2025年10月，《東周刊》獨家爆出久未公開露面的天后關淑怡（Shirley）突然傳出因病入住深切治療部（ICU），一度命危，震驚娛樂圈。據指關淑怡最初是於家中暈倒，及後被緊急送院搶救，曾接受長達數小時的大手術，更失去意識，須要全身插滿喉管在ICU留醫。《星島頭條》曾直擊關淑怡的爸爸及兒子到醫院探望關淑怡。

就關淑怡命危的細節，家屬未有多透露，而多位曾與她合作或同公司的藝人、舊愛周文健均表示久未跟關淑怡聯絡，因而不知詳情。10月底時，關淑怡再被《東周刊》獨家爆已轉往心臟科加護病房，捱過最危險關頭，令粉絲鬆一口氣。

2025娛圈大事九 台灣男星集體逃兵役

2025年2月，憑電影《我的少女時代》壞學生「徐太宇」一角走紅的王大陸，被揭發豪擲360萬台幣（89.5萬港元），委託他人處理躲避兵役事宜。然而，對方因另涉詐騙案被捕，毫不知情的王大陸，因未能聯絡上對方確認逃兵役進度，誤以為自己遭詐騙，心急之下竟主動報警求助。王大陸此舉不但自投羅網，更意外揭開台灣男星集體逃兵役醜聞，當中因逃兵役被捕的男星包括陳零九、威廉（廖亦崟）、陳柏霖、修杰楷、張書偉、謝坤達、小杰（廖允杰）等，而自首的男星包括唐振剛、薛仕凌及阿達（昌璟翔）等。當中不少人涉嫌利用不斷延遲畢業或提交假病歷等方式，惡意拖延或申請免除兵役。

此外，2025年3月，王大陸再惹上另一宗官非。他被指因不懂開啟Tesla車門，對涉事Uber司機大發脾氣，事後更涉嫌找人將司機及派車員毆打至重傷，手段兇殘。台警在偵辦其逃兵役案時，從他被扣押的手機中發現案外案的施暴細節，隨即以「殺人未遂」罪名將他拘捕。事件令其形象再度插水，演藝事業全面停擺。

2025娛圈大事十 林作捲入JPEX詐騙案被捕

虛擬貨幣平台JPEX涉詐騙案，林作、前TVB男星鄭雋熹及《全民造星》參賽者趙敬賢（酒粒仔）亦被捲入其中。林作被控一項欺詐罪及一項欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪，11月初在東區裁判法院提堂後，獲准以30萬元保釋，案件已押後並轉介至高等法院處理。而鄭雋熹則被控4項洗黑錢被捕。

