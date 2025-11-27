大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境

大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，截至今日（27日）下午3時，死亡人數增至55人，逾70人受傷，包括一名殉職消防員。事件引起全國關注，藝人們出心有力更出錢，有報道指張栢芝將向透過香港保良局捐贈100萬港元，而內地歌手韓紅，就宣布捐出1,000萬元人民幣。

大埔宏福苑五級火｜張栢芝被指捐100萬港元

張栢芝對今次大埔宏福苑五級火事件十分關心，有報道指張栢芝工作室於今日（27日）宣布，將捐贈100萬港元予香港保良局，以作為受災民眾過渡安置、火災緊急救援，以及生活物資補給等，希望和香港的災民一齊度過難關。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨逾百藝人齊心救災 鄭秀文郭富城李嘉欣等巨星祈願傷者早日康復逝者安息

大埔宏福苑五級火｜韓紅捐1千萬人民幣

而內地歌手韓紅，就透過其愛心慈善基金會的官方微博發文，表示為支援救災，韓紅基金會立即啟動應急回應，捐助1000萬元人民幣。她表示「心疼香港！祈願平安！」，表明該捐款將用於因災情而受影響的老、弱、病、殘等弱勢群體的過渡安置，並將根據救災進展持續提供後續支持，幫助受災同胞緩解困境、重建家園。此外，韓紅亦向所有投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員，致以最崇高敬意。

大埔宏福苑五級火｜王嘉爾捐100萬港元給東華三院

另外，王嘉爾捐出港幣100萬給東華三院助火災同胞，而有份參與MAMA的女團aespa及男團RIIZE分別向香港紅十字會捐款50萬及25萬港元，SM娛樂男團RIIZE就捐助25萬予香港紅十字會。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨演藝界暖心伸援手 翁嘉穗提供免費海馬床褥 江若琳供應食物 男團成員搬物資