Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境

影視圈
更新時間：21:12 2025-11-27 HKT
發佈時間：19:39 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，截至今日（27日）下午3時，死亡人數增至55人，逾70人受傷，包括一名殉職消防員。事件引起全國關注，藝人們出心有力更出錢，有報道指張栢芝將向透過香港保良局捐贈100萬港元，而內地歌手韓紅，就宣布捐出1,000萬元人民幣。

大埔宏福苑五級火｜張栢芝被指捐100萬港元

張栢芝對今次大埔宏福苑五級火事件十分關心，有報道指張栢芝工作室於今日（27日）宣布，將捐贈100萬港元予香港保良局，以作為受災民眾過渡安置、火災緊急救援，以及生活物資補給等，希望和香港的災民一齊度過難關。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨逾百藝人齊心救災 鄭秀文郭富城李嘉欣等巨星祈願傷者早日康復逝者安息

大埔宏福苑五級火｜韓紅捐1千萬人民幣

而內地歌手韓紅，就透過其愛心慈善基金會的官方微博發文，表示為支援救災，韓紅基金會立即啟動應急回應，捐助1000萬元人民幣。她表示「心疼香港！祈願平安！」，表明該捐款將用於因災情而受影響的老、弱、病、殘等弱勢群體的過渡安置，並將根據救災進展持續提供後續支持，幫助受災同胞緩解困境、重建家園。此外，韓紅亦向所有投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員，致以最崇高敬意。

大埔宏福苑五級火｜王嘉爾捐100萬港元給東華三院

另外，王嘉爾捐出港幣100萬給東華三院助火災同胞，而有份參與MAMA的女團aespa及男團RIIZE分別向香港紅十字會捐款50萬及25萬港元，SM娛樂男團RIIZE就捐助25萬予香港紅十字會。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨演藝界暖心伸援手 翁嘉穗提供免費海馬床褥 江若琳供應食物 男團成員搬物資

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前