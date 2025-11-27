大埔宏福苑五級火丨逾百藝人齊心救災 鄭秀文郭富城李嘉欣等巨星祈願傷者早日康復逝者安息

大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，截至今日（27日）下午3時，死亡人數增至55人，逾70人受傷，包括一名殉職消防員。由於韓國大型頒獎典禮「2025 Mnet亞洲音樂頒獎禮」（MAMA）在香港舉行，引起韓媒及韓國網民關注，而五級大火同時亦引起國際媒體注意，多間媒體罕有以頭條大篇幅報道相關災情。

逾百藝人轉發支援資訊

本地逾百位藝人關心災情，由昨晚開始不斷轉發民間的支援資訊，包括大埔區臨時安置及社區會堂資料，暫避服務單位，寵物救護團隊支援等消息，並呼籲市民留意官方與民間渠道的最新指引，一同共度難關。

逾百藝人透過社交平台發聲，當中包括鄭秀文、郭富城、李嘉欣、舒淇、宣萱、鄧紫棋、袁詠儀、李施嬅、蔡卓妍（阿Sa）、張敬軒、謝安琪、張繼聰、佘詩曼、陳山聰、楊茜堯、胡定欣、張振朗、姚子羚、高海寧、林淑敏、林盛斌、劉穎鏇、郭柏妍、鍾柔美、江美儀、陳煒、周嘉洛等。

麥詩晴詢問義工招募方法

李施嬅表達沉重心情，並呼籲大眾：「真的好傷心，好心痛。這次火災已經超越當年的嘉利大廈火災。保佑所有傷者，身亡者，和他們的家人。保佑香港。也向殉職的消防員致敬，我們的英雄。物資，金錢，能出一分力幫忙，就一齊幫忙。」吳若希轉發尋人帖文，而《東張女神》麥詩晴發文詢問義工招募方法，希望有組織及系統地提供協助，獲網民稱讚。

