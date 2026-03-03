薛之謙遭李雨桐實名舉報重婚、仙人跳 墮胎舊事再成熱話 周杰倫、張杰捲入風波

內地歌手薛之謙與前女友李雨桐恩怨再起！李雨桐昨日（2日）在微博以長文實名舉報薛之謙涉嫌「重婚罪」及設局「仙人跳」，更重提墮胎舊事。事件更波及周杰倫、張杰等知天王級男星，引發網民熱議。然而，李雨桐隨後竟秒刪文章並稱「只是開玩笑」，反覆的態度讓外界對其爆料動機產生質疑。

李雨桐指控薛之謙重婚、仙人跳

薛之謙與網紅前女友李雨桐的陳年爭議，於昨日（2日）深夜再度引爆。時隔近九年，李雨桐在微博發動「毀滅式爆料」，直接以實名檢舉的方式，指控薛之謙在其與前妻高磊鑫的婚姻關係中，涉嫌觸犯「重婚罪」。

李雨桐在文中情緒激動，詳細指控當年遭到薛之謙與高磊鑫聯手設局「仙人跳」，導致她人財兩失，並再次提及「殺子（墮胎）」之仇。她更公開向薛之謙追討多年前的私人物品，包括一只Panerai手錶，以及在經典歌曲《演員》MV中所穿的西裝。此外，李雨桐更點名男星胡彥斌，聲稱他與高磊鑫手中握有薛之謙出軌的關鍵證據PPT，將更多藝人捲入這場風波。

周杰倫、張杰被點名

令人意外的是，此次爆料牽扯範圍甚廣，就連台灣樂壇天王周杰倫也不幸被波及。李雨桐聲稱，知名導演珍妮花曾想邀請她拍攝周杰倫的MV，但在場的薛之謙卻私下威脅她，並稱「周杰倫就喜歡混血臉！」以此阻止她參與拍攝。

李雨桐還加碼爆料，指控薛之謙曾私下批評另一位內地天王張杰唱歌「很土」。此番言論引來張杰的老婆、內地主持人謝娜發長文護夫，要求薛之謙向張杰道歉，讓事件的火藥味更加濃厚。李雨桐也重提薛之謙過往的極端行為，稱只要她提分手，對方就會以跳樓、服食安眠藥等方式進行情緒勒索。

李雨桐稱「開玩笑」後秒刪文

就在外界以為這場娛樂圈大戰即將開打時，劇情卻在短短半小時內急速反轉。李雨桐在發布長文後，迅速將所有內容刪除，並改口聲稱自己沒有留證據，之前的一切只是在開玩笑，呼籲網民散場。

由於李雨桐在2025年底的直播中才剛表示與薛之謙已和解，此次前後矛盾的行為讓大眾深感疲勞。不少網民在評論區質疑其真實動機，認為她可能為了直播帶貨而炒作話題吸流量，或質疑其精神狀態不穩。

薛之謙公司發聲明反擊

在沉默一天後，薛之謙所屬公司今日正式發表聲明，強硬反擊。聲明中指出，李雨桐發布的相關言論均為憑空捏造的「不實信息」，是「惡意誹謗」。聲明強調，公司已委託律師完成取證，並將採取法律途徑，追究相關謠言發布者的法律責任。

李雨桐：怎麼不敢發微博啊

面對薛之謙公司的聲明，李雨桐非但沒有退縮，反而再度發文，直接向薛之謙本人叫陣。她情緒激動地寫道：「薛之謙來告我！我準備好律師了！你本人怎麼不敢發微博啊？」