周杰倫8歲兒子正面罕曝光 面上兩部位同老竇似足九成 父子「神同步」動作證基因神奇

天王周杰倫（周董）與昆凌2015年舉行婚禮，大女Hathaway同年出世，2017年追仔成功誕下Romeo，2022年再添細女 Jacinda。周杰倫與昆凌多年來對三個仔女相當保護，但近日一家人現身澳洲網球公開賽時，意外曝光8歲囝囝Romeo的正面，引起網民熱議。

周杰倫昆凌打扮低調

周杰倫一家原本低調觀賽，當日周杰倫戴上太陽眼鏡，穿上黑Tee外襯啡色短袖恤衫，與同樣打扮低調的老婆昆凌並肩而坐。至於身穿白色休閒運動外套的囝囝Romeo，戴著墨鏡坐在二人前方的觀眾席上。

網民驚訝發現，Romeo不僅完美繼承父母的「最強基因」，鼻子和嘴部，甚至臉型與下顎線條是爸爸周杰倫的翻版。更有趣的是，周杰倫下意識地揉捽鼻調整太陽眼鏡的動作，Romeo與父親如出一轍同步抓鼻，絕佳默契被形容為「迷你版周杰倫」。

周杰倫兒子網球好手

周杰倫早前曾參加「澳洲網球公開賽」的表演賽「One Point Slam（一球制勝）」，首次踏足國際網球賽事，最終周杰倫在對手開波後，未揮拍便告落敗。周杰倫曾提到：「家裡第一個網球冠軍不是我。」事關早在兒子Romeo年僅3歲時，已開始接觸網球，到6歲就參加青少年賽事，更成功奪冠，令周杰倫感到驕傲。

