伊朗局勢︱翁靜晶徒弟滯留杜拜直擊市面變空城：香港真係好好，想快啲返去 驚嘆薩德系統威力

中東局勢近日急速升溫，戰火波及杜拜。翁靜晶YouTube頻道「危險人物2.0」中的主持之一楊雲峰律師（Martin）因航班取消滯留當地，意外遇上酒店半夜響起防空警報，他更在網上分享親身經歷，直擊當地情況，並慨嘆：「香港真係好好，好想快啲返去！」

翁靜晶徒弟楊雲峰被逼滯留杜拜

以色列與美國於2月28日聯手攻擊伊朗後，引發伊朗報復式空襲其他地區。身處杜拜的翁靜晶徒弟楊雲峰律師原定於昨日（3月1日）返港，卻因航班取消而滯留。他在小紅書上載影片及帖文，表示自己身處的時間點，正好是空襲後的第一個晚上，令他意外地近距離感受到戰爭帶來的影響。

楊雲峰律師憶述驚險一刻，「由於無飛機返香港啦，所以我今晚都要留喺度。頭先都有啲警報嘅，咁警報之後，就所有人都落晒去呢個酒店嘅大堂，我都係。咁秩序都良好。望住天空，的而且確就係有一啲火光喺度飛過，亦都好似攔截咗導彈咁，就有啲爆炸聲，離我都遠嘅。」為安全起見，他被勸喻留在酒店大堂，以防萬一需要緊急疏散。他表示：「大家秩序都非常好，大家都抱有一個慰問嘅精神啦，亦都無一啲亂啊、恐慌嘅情況。不過我就被勸喻唔好再上房啦，留返喺大堂，因為到時如果真係有任何炸彈炸到呢個酒店要逃亡呢，都會容易啲。」

楊雲峰：香港其實真係好好

楊雲峰律師經歷驚魂一夜，他不禁慨嘆和平的可貴：「當你咁近去經歷到一個戰爭嘅情況，你係會好珍惜和平嘅時候。咁我想講，香港其實真係好好，好想快啲返去添。」道盡了在異鄉遇險的無奈與對家的思念。

杜拜酒店擠滿滯留旅客

楊雲峰律師其後再於YouTube上載多段影片報平安，並直擊空襲後的杜拜市面情況。在最新的影片中，他首先展示了空襲後翌日的酒店大堂情況。他表示，經過一晚空襲，酒店大堂一早就「爆棚」，擠滿了和他一樣滯留的旅客。他透露，酒店方面勸告住客暫時不要離開，而酒店房價更已「Double（翻倍）」。此外，他亦展示了酒店樓下便利店依然物資充足。

楊雲峰直擊杜拜市面情況

其後，楊雲峰律師走出酒店，記錄市面狀況。從影片可見，以往繁華的杜拜街頭變得相對冷清，他形容週末的杜拜地鐵站及商場都異常空蕩，恍如空城，他說：「大家都睇到呢度水靜河飛，乜人都冇。」由於滯留時間可能長達一星期，他無奈之下只好到商場補充衣物和日用品，解決燃眉之急。

楊雲峰律師亦在片中解釋了昨晚聽到的爆炸聲真相。他指，望向天空時看到的火光和聽到的巨響，其實是阿聯酋啟動「薩德」（THAAD）防禦系統成功攔截來襲飛彈。他讚揚該系統「真係好犀利」，猶如一個保護罩守護著杜拜。他聽聞，儘管有大量導彈來襲，但真正被擊中的僅有帆船酒店、機場及海邊酒店等地的周邊，損毀輕微，足見其防禦能力之強。

