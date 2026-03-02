伊朗局勢︱陳浩民夫婦滯留阿聯酋遇爆炸 蔣麗莎：咱們祖國有底氣，不犯人 救命電話打唔通

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳浩民夫婦滯留阿聯酋遇爆炸 蔣麗莎：咱們祖國有底氣，不犯人 救命電話打唔通

影視圈
更新時間：16:20 2026-03-02 HKT
發佈時間：16:20 2026-03-02 HKT

中東局勢近日急速升溫，以色列與美國於2月28日聯手攻擊伊朗多地，引發伊朗報復式空襲，戰火波及阿聯酋的杜拜及阿布扎比。陳浩民與內地老婆蔣麗莎當時正身處阿聯酋，並在社交平台上分享了驚險經歷，引發網民高度關注。

蔣麗莎：咱們自己的祖國有底氣

3月1日，蔣麗莎在社交平台發文，稱阿布扎比發生爆炸，並表示這是她人生第二次收到轟炸警報。她寫道：「世界這麼大…作為中國人真的很感恩現在和平的每一天，在世界炮火紛飛的戰亂地方，才會顯得和平的尤為珍貴！咱們自己的祖國有底氣，有硬氣，更有骨氣！強大又熱愛和平！每一次人生的經歷都讓我更深刻體會『剛毅不屈』、『人不犯我，我不犯人』的中國精神！」字裡行間流露出對和平的渴望與身處險境的無奈。根據夫婦二人的社交平台IP位置顯示，他們確實身在阿聯酋，蔣麗莎更回覆網民關心：「來了好幾天，誰能提前預料。」證實了他們滯留當地的消息。

陳浩民夫婦滯留當地航班停飛

蔣麗莎透露，由於當地機場航班全部停飛，所有旅客都被迫滯留。她昨日（1日）亦分享了另一則帖文，內容提到阿聯酋國防部宣稱「成功攔截多枚瞄準該國的來自伊朗的導彈」，並指事件造成一名亞裔人士遇難。面對嚴峻局勢，她貼心地分享了中國駐阿聯酋使領館及外交部的緊急求助電話，但表示「目前一直打不通」。

事件曝光後，大批網民湧入留言區，對陳浩民一家的安全表示擔憂，紛紛留言「注意安全，保護好自己」、「快回國，平安回國」、「望姐姐平安歸來」，祝願他們能盡快平安回到中國。

吳辰君移居杜拜首遇飛彈、男星滯留當地？

