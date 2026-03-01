Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨蒙面歌手全揭曉 「貓女郎」劉佩玥揮別猙獰表情獻唱 「白羊君」姚兵爆笑認瀟灑

影視圈
更新時間：22:47 2026-03-01 HKT
發佈時間：22:47 2026-03-01 HKT

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》今晚（1日）播出新一集「導師分組賽」，5位蒙面TVB藝人公開真面目，分別是「企鵝人」周志康、「獅子王」羅天宇、「貓女郎」劉佩玥（Moon）、「白眉鷹王」莫家淦以及「白羊君」姚兵。

劉佩玥曾被批評唱歌表情猙獰

劉佩玥過往曾因在台上演唱時，被批評表情過於用力、猙獰。今次劉佩玥首次脫面具在《中年好聲音4》演唱，成為全場焦點，她賽前她也坦言心情緊張。然而，當她正式演唱經典金曲《難得有情人》時，表現卻令人眼前一亮。劉佩玥全程表現得相當投入，演唱時臉上一直掛著甜美的笑容。即使在演繹歌曲高潮部分，她的表情也處理得宜，專注而動人，成功將以往過於繃緊的狀態轉化為對歌曲情感的深度詮釋，完全揮別了過去「猙獰」的標籤，展現出享受舞台的一面，表現獲得不少掌聲。評審們就鼓勵她表演時要有更多自信，同時點出她演唱時因升key而有瑕疵。

相關閱讀：中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台

姚兵改善廣東話咬字問題

其他幾位藝人也表現出色，其中「白羊君」姚兵深情演繹《誰明浪子心》，獲評審讚賞，他在台上自認瀟灑，引起全場爆笑。雖然他的廣東話咬字有瑕疵，但經過指導後大有改善，表現理想。

而尚未登場的3位TVB藝人亦有在後台接受訪問，「獅子王」羅天宇希望藉比賽找到自己的歌路；「企鵝人」周志康盼望歌唱能與工作結合；而「白眉鷹王」莫家淦更揚言目標是殺入十強，展現出對歌唱的熱誠。這一集揭曉蒙面歌手的真實身份，無疑為《中年好聲音4》增添了不少追看性。

相關閱讀：中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱傳伊朗前總統內賈德遇襲身亡 美軍航母「林肯號」遭到導彈襲擊︱不斷更新
即時國際
29分鐘前
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
00:39
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
社會
9小時前
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
6小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
3小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
7小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
14小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
TVB女主播自爆同居後即離職惹揣測？網民：我睇83台仲有咩意思 曾選港姐與郭嘉文係閨密
TVB女主播自爆同居後即離職惹揣測？網民：我睇83台仲有咩意思 曾選港姐與郭嘉文係閨密
影視圈
4小時前
馬年車牌拍賣︱英文單字「H」車牌2000萬成交 歷來第四高 無字頭「30」455萬成交
01:25
馬年車牌拍賣︱英文單字「H」車牌2000萬成交 歷來第四高 無字頭「30」455萬成交
社會
6小時前