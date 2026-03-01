中年好聲音4丨蒙面歌手全揭曉 「貓女郎」劉佩玥揮別猙獰表情獻唱 「白羊君」姚兵爆笑認瀟灑

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》今晚（1日）播出新一集「導師分組賽」，5位蒙面TVB藝人公開真面目，分別是「企鵝人」周志康、「獅子王」羅天宇、「貓女郎」劉佩玥（Moon）、「白眉鷹王」莫家淦以及「白羊君」姚兵。

劉佩玥曾被批評唱歌表情猙獰

劉佩玥過往曾因在台上演唱時，被批評表情過於用力、猙獰。今次劉佩玥首次脫面具在《中年好聲音4》演唱，成為全場焦點，她賽前她也坦言心情緊張。然而，當她正式演唱經典金曲《難得有情人》時，表現卻令人眼前一亮。劉佩玥全程表現得相當投入，演唱時臉上一直掛著甜美的笑容。即使在演繹歌曲高潮部分，她的表情也處理得宜，專注而動人，成功將以往過於繃緊的狀態轉化為對歌曲情感的深度詮釋，完全揮別了過去「猙獰」的標籤，展現出享受舞台的一面，表現獲得不少掌聲。評審們就鼓勵她表演時要有更多自信，同時點出她演唱時因升key而有瑕疵。

姚兵改善廣東話咬字問題

其他幾位藝人也表現出色，其中「白羊君」姚兵深情演繹《誰明浪子心》，獲評審讚賞，他在台上自認瀟灑，引起全場爆笑。雖然他的廣東話咬字有瑕疵，但經過指導後大有改善，表現理想。

而尚未登場的3位TVB藝人亦有在後台接受訪問，「獅子王」羅天宇希望藉比賽找到自己的歌路；「企鵝人」周志康盼望歌唱能與工作結合；而「白眉鷹王」莫家淦更揚言目標是殺入十強，展現出對歌唱的熱誠。這一集揭曉蒙面歌手的真實身份，無疑為《中年好聲音4》增添了不少追看性。

