中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台

TVB真人騷《中年好聲音 4》將於本周日 （3月1日）播映「導師分組賽」，本季新增設的「TVB藝人賽區」為特色亮點，10位來自TVB的唱得藝人以戴面具、變聲的蒙面形式參賽，盲選爭取晉級。經過連場比賽，目前只餘下「獅子王」、「企鵝人」、「貓女郎」、「白羊君」與「白眉鷹王」的身份尚未揭盅，今集這幾位藝人選手將會集體除面具，以真面目企上《中４》舞台露真身！

無緣晉級下動物面具露出真面目

在「70強一對一PK戰」最終回的一集中，代表唐伯虎、鹿七伯、樹熊公子全數止步無緣晉級，他們除下動物面具露出真面目，「唐伯虎」是「六合彩之子」蔡國威、「鹿七伯」是《新秀》冠軍譚永浩與及「樹熊公子」黃建東，較早前被淘汰的還有「馬騮精」阮兒和「熊貓寶寶」葉凱茵。

相關閱讀：中年好聲音4丨「貓女郎」回歸演員本業台上唱到落淚 陳逸璇可嵐Rock爆舞台超突破

TVB藝人賽區身份成為網民談論焦點

自從「TVB藝人賽區」10位戴上動物面具的參賽者神秘現身後，他們的身份成為網民談論焦點，大家憑聲線分析和身形總結猜出真身。勇奪5燈佳績直接晉級的「企鵝人」，被眼利的網民憑其下巴上的一粒痣，紛紛認定「企鵝人」的真實身份就是在《超級巨聲》出道的周志康。「白羊君」雖然使用變聲器接受訪問，但他自稱屬羊，加上說話時帶有明顯的內地口音，紛紛推測他的真身，就是今年46歲、同樣屬羊並在TVB默默耕耘多年的藝人姚兵，姚兵曾奪得2003年度全球華人新秀大賽浙江區冠軍及CCTV夢想中國新秀大賽浙江區冠軍，2005參加TVB8全球華人新秀大賽，到2013年的《星夢傳奇》，他與鄭俊弘等人同台競技，最終奪得殿軍，歌唱實力早已獲得認證。

「獅子王」早已被網民指就是羅天宇

「獅子王」憑其健碩身形和在台上分享的趣事，再加上獨特的聲線，早已被網民直指其身份就是羅天宇。「貓女郎」登場時曾演唱《我本人》時，其獨特的聲線和台風已讓不少網民化身「偵探」，大部分線索都指向劉佩玥（Moon），無論是說話的語氣、笑聲，甚至是唱歌時的手勢，都與劉佩玥極為相似。至於「白眉鷹王」，不少觀眾根據其身形、獨特的聲線，以及所配戴的手鍊和手錶等蛛絲馬跡，紛紛猜測其真身是現年43歲、在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演保安「王朝」而深入民心的藝人莫家淦。

相關閱讀：中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份