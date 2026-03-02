TVB綜藝拍檔封最登對CP力壓古天樂宣萱 拍攝節目曾傳不和 仍最得網民歡心

近日有網民在threads發文，主題是「一人一對香港最登對螢幕CP」，並提出「古天樂配宣萱」、「鄭伊健配黎姿」，想不到有網民分享了「安德尊和李錦聯」在《都市閒情》二人煮餸的照片，馬上獲得1萬個網民讚好，力壓一眾天王巨星。其實安德尊跟李錦聯不和傳聞講足多年，「無敵鴛鴦鏟」更成為經典畫面，但二人依舊否認有心病，直至李錦聯離開TVB後，二人更互讚對方人品。

安德尊曾嘲諷李錦聯割雙眼皮

安德尊於2009年開始主持《都市閒情》其中一個環節《今晚食乜餸》，跟廚師李錦聯經常合作，更擦出不少「火花」，在節目中唇槍舌劍，二人關係惡化的導火線，是安德尊不滿李錦聯過份整理儀容，又當眾譏諷他割雙眼皮，令李錦聯十分尷尬。至2011年更傳出二人發生肢體衝突，受到高層訓話，直至李錦聯離開TVB。安德尊曾接受訪問時表示：「因為我成日干涉佢嘅生活，佢成日飲酒，我勸佢唔好再飲啦，又傷身，又會騷擾到側邊其他人，由頭到尾就係唔准飲酒。」

相關閱讀：安德尊公開認愛宋芝齡？遭林嘉華逼供誤洩戀情 催明年擺酒「蝕硬」仍自掏腰包返港出席

安德尊李錦聯打架片瘋傳

由於安德尊跟李錦聯不和傳聞甚囂塵上，網上就曾經流傳二人在《流動都市》打架的片段，二人互打相當激動，但實情是影片創作者Why Wong，用AI自家創作的影片，片中除安德尊李錦聯外，亦有方力申葉璇互打片，由於影片相當逼真，不止在網上瘋傳，安德尊更出來澄清事件。

安德尊被封「元朗地王」身家逾億

現年64歲的安德尊，家境富裕，擁有龐大的家族生意，有「元朗地王」之稱，身家斷億計，他曾自爆在韓國買山，震驚不少網民。安德尊當時解釋在傳足多年緋聞的《流行都市》拍檔宋芝齡介紹下，在韓國購入一座山作為投資，可知安德尊甚具投資眼光。

相關閱讀：安德尊與李錦聯拳拳到肉？「打交」片網上瘋傳惹熱議 大王開腔6字真實投訴