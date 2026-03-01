鄭秀文為《夜王》「墊Pad」加工上圍：Double咗都無乜效果 爆笑自嘲「起點太低」

天后鄭秀文（Sammi）近日為宣傳賀歲電影《夜王》，接受商業電台節目《Bad Girl大過佬》訪問，大方分享拍攝趣事。鄭秀文在片中飾演夜總會CEO「V姐」，為塑造角色豐滿形象，竟被要求「加工」，鄭秀文對此自嘲「起點太低」效果不大，引發全場爆笑。

鄭秀文自爆「V姐」上圍有加工

鄭秀文在訪問中透露，雖然這次有專業的服裝設計師，但她自己也對造型提出了一些想法，希望能更貼近角色。不過，最讓她印象深刻的，莫過於被劇組要求「墊Pad」來營造玲瓏浮凸的身材。鄭秀文笑著說：「佢哋叫我個胸墊返啲Pad，仲要每邊Double添呀！」即時引來主持們爆笑。鄭秀文表示當時試身時見到很多胸墊令她大開眼界：「有啲Pad大到你都不敢相信。我唔係賣波霸奶茶呀嘛，即係大到有點兒……」森美都認為「V姐」已成為CEO，無需再誇張地展露身材。

鄭秀文零天后包袱勁爆笑

鄭秀文更幽默自嘲：「我每邊都Double咗，但我起點太低，Double咗都無乜效果！」主持們對於鄭秀文「零天后包袱」的言論瘋狂爆笑，Elsie直言：「你又真又謙，其實你無敵啦噃！」，阿正都表示：「你真係太好笑。」鄭秀文對於在《夜王》中的上圍升級再作補充：「所以我喺戲入面，兩邊都黐住兩嚿硬嘢，唔甩㗎！」森美笑說，大家又找到《夜王》更多「看點」。

