富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現

近日，有網民在街頭驚喜偶遇城中富商「大劉」劉鑾雄與女兒劉秀盈。其實自劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）分手後，已甚少見到劉鑾雄與呂麗君所生的子女同框，尤其劉鑾雄與呂麗君近年關係更是疑似徹底反面，因此網民對於劉鑾雄與劉秀盈在鬧市中一同現身都感到驚喜，相中甚至可見劉鑾雄父女的出現，引來不少路人側目。

劉秀盈尾隨爸爸劉鑾雄

當日，劉秀盈全黑打扮，在路旁等候。而爸爸劉鑾雄則穿著藍色格仔服裝，在保鑣的保護下準備登車。眾所周知，劉鑾雄有嚴重的潔癖，身旁的保鑣亦訓練有素，特意用白色毛巾墊在手臂上，才小心翼翼地攙扶他上車，這個標誌性的「毛巾陣」再次成為焦點。

劉鑾雄和呂麗君關係轉差

這次父女見面之所以成為話題，不僅因為二人久未公開同框，也與劉鑾雄和呂麗君近年關係轉差有關。在二人分開後，劉鑾雄曾開記者會疑似暗批呂麗君的「小動作」，斥有人在請「打手」於網上散播謠言：「聽聞佢請咗網上打手，請咗以前《忽然一周》總編輯帶呢隊人，專係負責做呢啲嘢。講到佢幫我損失百幾億，又話個仔乜乜，仲話我就嚟死。」但事件似乎無損他與女兒劉秀盈之間的感情。

劉秀盈已榮升老闆

現年24歲的劉秀盈多才多藝，擅跳芭蕾舞的她，舞技精湛，獲獎無數，2024年更成為佔地8,000呎的「香港舞蹈劇場」老闆，致力推動舞蹈藝術。同時，她也是一名學霸，目前正在香港大學攻讀建築系碩士學位，可謂文武雙全。

