60歲劉嘉玲獨自素顏晨跑 遇一情況被指「玩命」 粉絲焦急留言：安全嗎？

現年60歲的劉嘉玲，跟影帝丈夫梁朝偉，相愛36年、結婚18載，二人外型合襯，婚後亦甚為甜蜜恩愛，而要夫妻和順，最重要是有共同興趣話題，早前劉嘉玲就孖住丈夫梁朝偉，一起到北海道滑雪，劉嘉玲當時展現出高超的滑雪技術，身手矯健，比起年青人毫不遜色，原來全靠平日跑步，而踏入3月，她在清晨已經出發，在半山的跑步徑現身，並分享自己的跑步英姿，但網民焦點卻落在素顏的劉嘉玲面上，讚她愈來愈年青，看不到歲月痕跡。

劉嘉玲零濾鏡外貌凍齡

劉嘉玲在日本滑雪返港後，未有停下來休息，在今早(1日)清晨時分，已經出發到半山跑步，她一身黑色運動衫，頭戴Cap帽，在起跑前當然是要自拍打卡，並分享至小紅書，而網民驚訝劉嘉玲雖然已經「登六」，卻無懼素顏上陣，又未有戴口罩，零濾鏡下真實容顏曝光，獲得網民大讚「活力健康的大美女」、「素顏真的絕了」、「原生態自然美」，紛紛表示劉嘉玲自信爆棚，確是有她的道理。

劉嘉玲大霧晨跑安全成疑

劉嘉玲除了分享自己的素顏照片，又拍下了沿途景色，在片中更寫著：「在霧氣中找回熟悉的節奏」，在昏黃的街燈下，四處是白茫茫一片，在大霧下能見度極低，而且地面相當濕滑，劉嘉玲雖然樂在其中，但卻令網民頗為擔心她，尤其是片中未見梁朝偉蹤影，劉嘉玲獨自在大霧濕滑環境下跑步，擔心她會跣倒受傷，網民留言表示關注：「這個路上安全嗎？都是山路」、「霧天適合跑步嗎？」。其實劉嘉玲是資深跑友，平時也有跟丈夫跑步，周潤發也是她的跑步鐵膽，估計對於可跑步的地方有十足經驗。

