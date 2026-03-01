「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民幸酸  當地人缺衛生常識好恐怖？

吳日言於2024年，跟老公及3名子女離開香港移民英國倫敦西部雷丁（Reading），展開全新生活。吳日言於當地遇到不少困難，曾試過因當地天氣頻頻病倒變「藥煲」，新舖開業不足半年又跟業主交惡，可謂荊棘滿途。日前吳日言跟家人返港參加親戚婚禮，並接受好友、前有線主播可宜的訪問，期間大爆移英辛酸，雙方更分享當地人育兒跟香港人有極大差異感覺好震撼，並驚訝當地人對衛生方面的豪邁，直言感到不可思議。吳日言於香港似乎感覺極度鬆弛，日前她上載影片到IG，幾乎不慎讓粉絲看到全相！

吳日言女兒升小學失利造就移民

吳日言回港後接受另一位媽媽、前有線主播可宜的訪問，除了雙方一直老友鬼鬼外，亦因為吳日言現已移民英國，可宜亦曾於英國住上6年，彼此話題不絕。吳日言表示，是因為女兒於香港因為未能升上理想的小學，故此決定舉家移民英國，她表示想起當日搭飛機到英國時，全家人帶 了十幾個喼，十分辛苦。

吳日言：移英頭半年是蜜月期

吳日言表示，去到英國的頭半年是蜜月期，一家人對於居住環境比於香港時大得多，都覺得好開心，但隨時間過去，就開始覺得「都係啲花草樹木」，慢慢就失去驚艷感，可宜亦表示「仲有英國真係好凍囉」。

吳日言對女兒難識朋友感心痛

吳日言指，其女兒上學後遇到好大的難題，就是未能結識到朋友：「佢返嚟同我講，放Break時佢只係自己坐喺度，冇人睬佢」，身為媽媽的吳日言聽到之後覺得好心痛，並表示「佢英文冇問題，佢可以同人溝通到，仲講得幾叻添，但就係冇人睬佢。我哋係大人，就話可以自己行多一步去識朋友，但小朋友有困難就係有困難」。

可宜分享英國恐怖經歷

此外，因為吳日言有3個小朋友，而且她「7年抱3」，所以3名子女年紀都好細依然需要大量照顧時間，吳日言更指其丈夫有時仍然是小朋友，故此移民英國後，都有崩潰的時間。此外，因為吳日言和可宜都認同，英國人跟香港人對育兒方面有很大的不同，於衛生方面亦難言接近，可宜就分享一次恐怖驚歷：「嗰陣我喺蘇格蘭坐巴士，巴士上有好多水漬，相信係酒嚟。當時有個當地媽咪抱着一個1歲左右嘅BB，BB順手將奶嘴掟落地，個奶嘴當然係好污糟」，之後可宜問吳日言，知不知道該媽咪是如何清洗奶嘴，吳日言點頭話「估到」，原來該媽咪竟將奶嘴塞向自己的嘴以作「清洗」，之後再讓BB用，可宜表示「你果然係住喺英國，唔係你點估到」，並指相關行為難以接受。

吳日言裹身毛巾險跌落

回到香港的吳日言，日前將生活片段放上IG，未知是否移民英國後思想開放，影片中見沖完涼的吳日言，僅以大毛布裹着全裸的身軀，面向鏡頭洗面，未料毛巾竟然越跌越低，讓她姣好的身材展露人前；而毛巾有一刻幾乎跌落，幸好吳日言眼明手快、將毛巾及時抽起，不然就會露出赤裸全相。

